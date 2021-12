Corpo do poeta Lêdo Ivo será cremado na Europa

O corpo do poeta e romancista Lêdo Ivo, que morreu na madrugada deste domingo, 23, na Espanha, será cremado na Europa. Segundo a Academia Brasileira de Letras (ABL), suas cinzas serão trazidas para o Rio de Janeiro, provavelmente na próxima semana, e ficarão no mausoléu da ABL, no Cemitério São João Batista.

Lêdo Ivo estava em Sevilha, em companhia do filho, o artista plástico Gonçalo Ivo, quando passou mal e morreu, por volta das 2h de hoje. Assim que soube de sua morte, a presidenta da ABL, Ana Maria Machado, determinou que a bandeira da academia fosse hasteada a meio-mastro.

"Poeta e ficcionista versátil, de obra variada que abarcava vários gêneros, Lêdo Ivo gozava de uma vitalidade assombrosa para seus quase 90 anos e sua saúde frágil. Falava alto, gostava de comer bem, se esmerava em contar histórias divertidas. Nos últimos tempos, essa disposição estava sendo comprovada o tempo todo, nas sucessivas viagens que se multiplicavam , fossem para participar de festivais internacionais de poesia, fossem para receber homenagens no exterior, sobretudo nos países de língua hispânica", disse a escritora, em nota divulgada à imprensa.

