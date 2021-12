Convidado da Flica, Agualusa fala sobre seu novo livro

Ludovica ergue uma parede para separar seu apartamento do restante do edifício. E recolhida decide viver por décadas. O mundo esquece-se dela e ela do mundo. Criação de José Eduardo Agualusa, Ludo (como será rebatizada a partir da segunda linha) está no centro do novo livro do autor, Teoria Geral do Esquecimento, que será apresentado na Festa Literária de Cachoeira, no dia 20 de outubro, e no qual o escritor revisita a história de sua Angola natal. Nesta entrevista, ele fala do livro e da situação política angolana.

Assim como Ludo, temos levantado muitas paredes atualmente?

Penso que a história da humanidade se divide entre a construção de paredes e a construção de pontes. Há períodos dominados pelos construtores de paredes e períodos dominados pelos construtores de pontes. Acredito que estamos no limiar de um tempo novo, com a emergência e a popularização de novos meios de comunicação, como a internet, que permite aproximar pessoas e democratizar a informação. Ou seja, é o triunfo das pontes.

Mais uma vez você utiliza o conflito civil angolano em um livro. Qual a marca deixada pela guerra em sua escrita?

Creio que ainda nenhum angolano escreveu o grande romance sobre a guerra civil. A guerra está lá, como pano de fundo, em toda a literatura contemporânea, mas ainda ninguém se atreveu a mergulhar nela de forma total. Não é possível escrever sobre Angola, sobre a Angola contemporânea, ignorando a guerra. Mas pouco se escreveu. Resta quase tudo por escrever. É um desafio enorme, ainda que doloroso.

"Um homem com uma boa história é quase um rei", você escreve em Teoria Geral do Esquecimento. Inevitável pensar no aspecto político dessa frase...

Interessante que muitas pessoas têm colocado questões a propósito dessa frase. Talvez por essa possível interpretação política. Mas, veja, eu cresci num meio em que era importante saber contar uma boa história. Em Angola, isso ainda hoje é muito apreciado. O bom contador de casos tem sempre um lugar especial à mesa. Um bom contador de histórias não passa fome. Mesmo nas grandes cidades, como Luanda, não se perdeu ainda a tradição dos almoços de sábado, que se prolongam até a noite, e nos quais as famílias e os amigos se reúnem para conviver e discutir os assuntos do momento. Eu acredito no poder da palavra.

Em setembro, José Eduardo dos Santos foi reeleito presidente de Angola. Quanto há de democracia na Angola de hoje?

Ele está no poder há 33 anos e governará até 2017. Um regime no qual todo o poderestá concentrado nas mãos de uma única pessoa não pode ser democracia. O pior não é isso. O pior é que, ao contrário daquilo em que eu mesmo acreditei durante muito tempo, não estamos avançando para uma democracia. As últimas eleições, as terceiras desde que Angola alcançou a independência, em 1975, serviram, sobretudo, 'para inglês ver'. A democracia em Angola ainda é um sonho. Os resultados das eleições são preocupantes. É um regresso ao partido único, só que legitimado pelo voto. Há um esmagamento da oposição e não há democracia sem diversidade. Não há correntes de pensamento no parlamento, que deveria ser, por excelência, a casa da discussão democrática. O presidente concentra cada vez mais poderes e a corrupção e o nepotismo são agora mais evidentes. Não temos avançado no campo social...

Mas a campanha de Santos, feita pelo marqueteiro petista João Santana, adaptou para Angola bandeiras como o Minha Casa, Minha Vida, do governo Lula...

Infelizmente, nem sequer me parece que sejam programaspara aplicar. Serviram apenas para ornamentar discursos. João Santana gastou nessa campanha o mesmo que o PT gastou no Brasil na eleição de Dilma. A diferença é que Angola tem apenas 17 milhões de pessoas, e o Brasil quase 200 milhões. Torço para que o presidente entenda que ainda está em tempo de abandonar o poder para retomar um processo verdadeiramente democrático. Ele pode sair preservando a sua honra e contribuir para o desenvolvimento do país como empresário.

Em Teoria Geral do Esquecimento, a resistência de Ludo em encarar a África vem de um olhar que é histórico, baseado na interpretação superficial do continente. Em que momento desse olhar sobre a África acha que estamos?

Acho que estamos em um momento de mudança, sobretudo devido ao renascimento cultural do continente. A crise na Europa, por exemplo, está levando milhares de portugueses a emigrar para Angola e Moçambique. Também já há alguns milhares de brasileiros em Angola. Esse movimento humano vem trazendo um maior interesse pela África. Em uma palestra recente, [a escritora nigeriana] Chimamanda Adichie disse que, se não tivesse crescido na Nigéria e tudo que soubesse sobre a África viesse dos livros estrangeiros, ela pensaria que a África era um local de belas paisagens, belos animais e pessoas incompreensíveis lutando guerras sem sentido e esperando ser salvas. É o que ela chama de perigo da história única, uma história única que até então foi contada sobre África. Acho que estamos em um momento de emergência de outras vozes, nossas vozes. No seu último romance, [o escritor moçambicano] Mia Couto recorda um provérbio africano que diz que, enquanto os leões não aprenderem a falar, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Bem, os leões começaram a escrever e estão agora contando sua versão.

Em eventos como a Flica, você é sempre solicitado a falar sobre a importância do acesso à literatura. O que pensa sobre o download ilegal e a xerox de livros, já que desde 2006 é consultor da editora Língua Geral?

A xerox de livros inteiros acontece bastante em Angola, mas apenas porque não há livros à venda ou os livrossão muito caros. Prefiro ter um leitor pirata do que alguém que não me lê por não ter possibilidades econômicas. Claro que o ideal é que o livro chegue ao leitor a um preço que ele possa pagar, de forma que o autor receba sua parte. Mas prefiro ser lido, mesmo não recebendo por isso. Aliás, xerocar um livro inteiro dá trabalho e também não fica barato. Quem faz isso, faz por amor.

Em Nação Crioula, você se apropria de um personagem de outro autor - no caso, Carlos Fradique Mendes, de Eça de Queiroz. Se fosse repetir o exercício, que outro personagem da literatura escolheria?

Fradique Mendes me interessou não apenas pela sua personalidade, um aventureiro de espírito aberto e ao mesmo tempo um diletante, mas também por ter sido muito mais do que um personagem literário. Fradique foi um heterônimo coletivo, de que o Eça e os seus amigos se serviram para brincar com os seus contemporâneos. Talvez voltasse a fazer isso com algum personagem de Jorge Amado. Ele tem uma galeria de personagens muito rica. Além disso, são personagens que se movem num universo próximo ao meu. Seria um bom desafio.

Você já disse que muitos personagens aparecem primeiro em seus sonhos para depois irem para os livros. Quem frequentou seus últimos sonhos?

Sonhos são um mistério, não é? Por isso nos atraem, porque não sabemos exatamente o que eles são, de que matéria se faz um sonho. Sonho quase todas as semanas com personagens e histórias estranhas. Algumas vezes tomo nota desses sonhos. Recentemente, sonhei que encontrava uma atriz num aeroporto de Namíbia. Eu estava à espera dela e, na saída, ao invés de taxis, havia uma centena de girafas. Em 17 de setembro, muito influenciado pelas fotos que vi de Sérgio Guerra, sonhei com um jovem [da etnia] herero que percorria o deserto com uma enorme escada nas costas para descobrir desenhos na areia. Sonhar faz parte do meu trabalho. Na verdade, acho que eu me deito para trabalhar.

