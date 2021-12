Controversas: livro sobre mulheres na cultura e sociedade tem lançamento online nesta sexta

Celebrando o encontro de 10 mulheres plurais da cultura, comunicação, sociologia, direito, administração, entre outros campos de atuação, que são pesquisadoras em suas respectivas áreas e trazem diferentes perspectivas de pesquisas e vivências dentro da área cultural a partir de uma coletânea de ensaios, o livro “Controversas: Perspectivas de mulheres em Cultura e Sociedade” será lançado na próxima sexta-feira, 9, em um evento online - com tradução simultânea em libras - que acontece a partir das 20h, no canal do YouTube da Editora Pinaúna, selo editorial da publicação.

A construção do livro se dá a partir da formação do Coletivo Controversas, que reúne mulheres que se interessam pelas tradições culturais e têm como objetivo criar um espaço de compartilhamentos, trocas e aprendizados construído em um viés contracolonial. “A melhor maneira de nos apresentarmos às e aos leitora/es deste livro é, assim, nos localizando como pesquisadoras que antes de qualquer coisa, somos filhas e netas de viveiras, sonhadoras, trabalhadoras, como nós mesmas aprendemos a ser, como intelectuais que colocamos em nossas escritas, nossas subjetividades e verdades na perspectiva de reivindicação e diálogo”, pontuam as organizadoras Beatriz Bastos, Carol Dia, Carolina Dantas, Luana Souza e Stefane Souto no texto de abertura da publicação.

A obra - que conta também com 8 colaboradoras convidadas divididas entre edição, revisão, identidade visual e apresentação -, é segmentada entre os ensaios acadêmicos-literários de Luana Souza (jornalista), Beatriz Bastos (cientista social), Carol Dia (artista e produtora cultural), Izabela Alcântara (professora) e Bia Mathieu (jornalista), onde é trazida uma dimensão afetiva, poética, sensível, que passa pelas pesquisas que nascem da experiência da corporeidade, do resgate da memória, da ancestralidade e da territorialidade, e os artigos ensaísticos de Stéfane Souto (produtora cultural), Sofia Mettenheim (gestora pública), Sara Mariano (pesquisadora), Joice Araújo (agente de projetos sociais) e Carolina Dantas (gestora cultural), que agregam problemáticas relacionadas à transformação prática da sociedade, por meio da atuação política, da gestão, da ação que mobiliza a imaginação e retroalimenta a esperança de futuros construídos pelas mulheres.

“Uma maior representatividade de mulheres no mercado editorial brasileiro, seja como escritoras, seja ocupando outros elos da cadeia produtiva do livro, é ponto crucial para uma maior diversidade nas publicações do país”, destaca Carolina Dantas, uma das ensaístas e coordenadora da Pinaúna.

A publicação, que será disponibilizada nos formatos físico e digital, poderá ser acessada no site www.pinaunaeditora.com.br e nas redes sociais da Pinaúna Editora. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

