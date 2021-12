"Conto de fadas não sai de moda", diz Paula Pimenta

Seu livro favorito é Griffin e Sabine, ela tem 39 anos e nunca abandonou os contos de fadas. Com cerca de 900 mil livros vendidos, a mineira Paula Pimenta é apaixonada por finais felizes. Fã de Meg Cabot, escreveu seu primeiro romance, Fazendo Meu Filme, baseado em seus diários de adolescente. A coisa pegou. Com mais de dez livros publicados pelas editoras Gutenberg e Record, e depois de lançar um conto sobre a Cinderela na antologia O Livro das Princesas, de 2013, Paula Pimenta atualiza um dos contos de fadas mais conhecidos através do romance Cinderela Pop. Sob o selo Galera Record, ele é uma ampliação do conto escrito pela mineira, e traz, junto à protagonista Cintia, uma Cinderela adolescente pouco interessada em sapatinhos de cristal - e que insultou o príncipe tão logo teve a oportunidade.

Você começou a se envolver com a literatura por causa dos trabalhos da Meg Cabot?

Eu escrevo desde criança. Fui estudar jornalismo porque queria profissionalizar o amor que tinha pela escrita. Eu sabia que queria fazer algo relacionado com a escrita, mas achava que era jornalismo. Mas, no comecinho do curso, os professores começaram "isso é literatura". Foi lá que comecei a perceber que queria contar histórias. Na época em que comecei a escrever Fazendo Meu Filme, eu lia muito Meg Cabot. Acho que, quando a gente lê muito de um autor, acaba absorvendo um pouco do estilo.

Cinderela Pop foi parte de um livro e você adaptou para o romance. Como surgiu a ideia de transformar em algo maior?

Fui convidada para escolher uma das princesas para entrar no Livro. Fiquei indecisa sobre qual, porque eu adoro essa coisa de princesa, então escolhi a Cinderela. Mas como estou acostumada a escrever muito, tive dificuldade para fazer um conto, tinha um limite e ultrapassei demais. Como fez sucesso, as leitoras elogiaram e começaram a pedir uma continuação. Eu fiz 'não, mas eu posso resgatar a versão original, que tem 40 páginas a mais'. Paralelo a isso, a editora me perguntou se eu queria escrever a história das outras princesas. Foi assim que nasceu o projeto das princesas. Já lancei o Princesa Adormecida, que foi o da Bela Adormecida, mas o da Cinderela foi escrito antes.

E você vai escrever sobre mais princesas agora?

Eu vou escrever a Branca de Neve, a Ariel e A Bela E A Fera. São as minhas cinco preferidas, acho que não consigo escolher qual delas gosto mais. A ideia é fazer um por ano. Eu só estou olhando um pouquinho da cronologia, porque todos têm alguma ligação. A Cinderela, a Cintia do Cinderela Pop, aparece no Princesa Adormecida.

Resgatar os Contos de Fadas é algo bastante atual, tanto em séries quanto em filmes e livros. Para você, isso é realmente uma tendência?

Eu nunca abandonei. Sou apaixonada por princesas e por Disney. Nunca perdi isso. Mas acho que, de tempos em tempos, tem esse resgate, porque conto de fadas não sai de moda. É uma coisa que a mãe conta para a filha. Agora, uma coisa que eu tenho achado interessante é que as princesas estão sendo atualizadas. Frozen, por exemplo. No final, a história principal é do amor de irmãs, não é um mocinho que salva ela. O próprio Valente, o filme, ela não fica também com ninguém. Ela fala 'não quero casar e pronto'. É isso que eu tenho tentado fazer. A princesa não está lá esperando. Ela está lá, de DJ, tocando, trabalhando. Apesar que, como é uma releitura, tem o príncipe dela.

A Cintia, de Cinderela Pop, tem a personalidade forte. Como você construiu a personagem?

Eu tive uma certa dificuldade, porque já teve muita releitura de Cinderela. Tudo o que pensava já existia. Aí pensei em uma coisa bem moderna e atual, em DJ. E não queria que a mãe dela morresse. Em todas essas histórias, a mãe morre. Eu não queria matar ninguém, mas de todo jeito queria que ela ficasse desiludida com o amor, especialmente por ter descoberto a traição do pai. Quis deixar isso, ela triste, desiludida com a vida, mas de um jeito mais leve. Até porque seria uma coisa impossível uma madrasta por uma menina de empregada hoje em dia.

E a ideia de colocar o Príncipe como um cantor?

Também fiquei pensando nisso. Quem seria um príncipe mesmo? Um príncipe seria um nome que a imprensa deu para ele. Eu pensei nesses astros teens que aparecem, como o Justin Bieber, o One Direction. Eu quis fazer um príncipe que gera aquela comoção, que as meninas amam. E casou direitinho com a questão dela gostar de música, que os dois têm essa coisa em comum.

