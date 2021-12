Contação de Histórias ensina crianças a lidarem com seus medos

Os temores infantis serão abordados durante a próxima edição da 'Contação de História' para crianças entre 4 e 10 anos, no dia 27 de abril, às 17h, no Makerspace Acbeu Bahia, no Shopping Barra. Interessados podem se inscrever gratuitamente no site do Sympla.

O evento, promovido pelo Grupo Acbeu, terá narração em inglês do livro "The Gruffalo", com objetivo de ensinar as crianças como lidar com seus medos.

O clássico moderno escrito por Julia Donaldson e Axel Schefeler apresenta um grande monstro com garras afiadas, presas assustadoras e dentes terríveis que causa medo em um pequeno ratinho. Apesar da aparência amedrontadora, o Grufallo se revela um personagem encantador e engraçado.

adblock ativo