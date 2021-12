Consagrado como cantor e compositor, Martinho da Vila lança Conversas Cariocas

Um homem de uma vida plural, assim podemos definir o cantor, compositor e escritor Martinho da Vila. A maioria do seu público acostumou-se a receber suas palavras acompanhadas de melodias. Mas o sambista, com o seu jeito “devagar, devagarinho”, ocupa seu espaço na literatura. Já são 14 livros lançados, que lhe garante uma cadeira na Academia Carioca de Letras. Aos 79 anos, apresenta aos leitores a sua 15ª obra – Conversas Cariocas, da Editora Malê.

O livro é uma coleção de crônicas que Martinho escreveu entre os anos de 2010 e 2012 em sua coluna semanal do jornal carioca O Dia. Textos, que segundo o autor, refletem a realidade das ruas.

“São conversas que tive com os leitores, principalmente, nas ruas, que é a praia que mais gosto de passear. Foram diálogos verdadeiros, olhos nos olhos dos leitores, sobre diversos assuntos”, relatou o escritor em entrevista ao A TARDE.

A ideia da publicação surgiu em um bate-papo com o amigo Tom Farias, escritor e crítico literário, que ajudou na seleção das 92 histórias distribuídas nas 248 páginas do livro. Fixando seu olhar a partir da Cidade Maravilhosa, Martinho observa as relações humanas e as mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais ocorridas no Brasil e escreve seu ponto de vista de forma simples e leve, tipo uma conversa entre amigos.

“Relendo esses textos anos depois de serem escritos, eles me passaram essa ideia de uma conversa, como se eu estivesse num bate-papo mesmo. Daí o nome Conversas Cariocas. O livro tem muito de mim, as minhas experiências pessoais, a minha relação de amor com a Vila Isabel, com o samba, carnaval e futebol. Sobre minhas viagens pelo mundo e meu refúgio em Duas Barras, no interior do estado. Quem ler vai me conhecer um pouco mais”, afirma o autor.

Martinho se interessou pelo mundo da literatura no Carnaval de 1959, ao compor um samba-enredo sobre Machado de Assis para a Aprendizes da Boca do Mato, sua escola de origem. Mas somente em 1986, por conta de um grave acidente de carro, acamado com as duas pernas quebradas, o sambista aproveitou o tempo livre para concretizar o sonho de escrever um livro. Assim nasceu Vamos Brincar de Política?, direcionado ao público juvenil. A obra, publicada pela Editora Global, leva o leitor a imaginar situações políticas do dia a dia, a partir de experiências vividas pelo próprio autor e sua família.

Vários mundos

A crônica cria uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Permite o escritor a conversar sobre temas ligados à sua vida. Em Conversas Cariocas, Martinho passeia por vários mundos: traz a lembrança viva das folias de Santos Reis, das fogueiras de São Pedro, Santo Antônio e São João, das procissões dos santos do cristianismo popular que marcaram a infância em Duas Barras, relata suas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Mas têm três assuntos que atravessam o livro: carnaval, a luta do povo negro contra o racismo e a força das mulheres no samba.

“Meu carnaval é marcado por uma forte relação com a escola de samba, com o samba-enredo. A escola de samba é um barracão cultural. É uma junção de várias artes: teatro, música, plásticas. Sempre digo que a escola de samba é um teatro ambulante”, falou com entusiamo. A relação de Martinho com o carnaval e o bairro que morou por muitos anos é tão forte que adotou o nome da Vila no nome. Histórias de samba-enredos e desfiles da Vila Isabel fazem das páginas Conversas Cariocas uma Marquês de Sapucaí.

Como um dos maiores expoente da música negra, o cantor discute o racismo e ressalta a importância histórica-cultural do povo afrodescendente no Brasil. “A luta dos negros segue vigente. É uma luta permanente por integração. Ainda hoje existe empresas que não empregam negros. Nos poderes executivos, legislativo e judiciário do nosso país são poucos os afrodescendentes que ocupam espaços. O racismo ainda é presente, por isso a nossa luta não pode parar”, afirmou.

Mulheres

Em suas crônicas, Martinho revela a força das mulheres no samba. Beth Carvalho, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus e tantas outras que tiveram que enfrentar o machismo presente nas rodas de samba. “Hoje o samba está mais democrático. As mulheres se quer podiam compor, ficavam apenas nos bastidores das escolas de samba. Hoje temos mulheres na bateria, nas alegorias, compondo e na presidência conduzindo as escolas. A Vila Isabel já teve três mulheres na presidência. Isso é um avanço e não podemos retroceder. Quando digo na crônica Viva Beth Carvalho, Viva!, é um viva todas as sambistas", enfatizou.

Martinho da Vila lança Conversas Cariocas na capital baiana no próximo dia 11, às 19h, no Sesc-Pelourinho, como parte da programação da primeira edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

