Confira sugestões para quem prefere ler durante o Carnaval

Foliões nas ruas, multidões dançando ao som das músicas. Carnaval é sempre assim, mas não para todo mundo: há quem troque tudo isto pela companhia de um bom livro. Se tiver uma boa rede para deitar na sombra, ainda melhor. A sorte maior é que há pelo menos uma centena de bons lançamentos nas livrarias para quem decidiu trocar o abadá pela leitura.

Dentre eles, há opções para os mais diversos gostos, de suspense a poesia, de autores clássicos a contemporâneos. Pelo visto, o leitor não há de reclamar de democracia nesta festa.

Para quem gosta de histórias de superação, uma ótima dica é o livro Extraordinário, de R. J. Palacio. É um bestseller premiado nos Estados Unidos que discute a questão da luta contra o preconceito a partir da história do menino Auggie, que nasceu com uma síndrome e que precisa enfrentar a nova vida na escola.

Se a ideia é ler biografia, uma boa dica para matar a vontade é o livro Dolores Duran, de Rodrigo Faour, especialista nesse tipo de literatura, que já escreveu também outras obras do gênero, como História Sexual da MPB e Bastidores: Cauby Peixoto.

Vale também aproveitar o Carnaval para riscar um item na lista de clássicos da literatura, lendo a bela edição bilingue de Grandes Esperanças, do inglês Charles Dickens. A história de vida de Pip sobreviveu à passagem do tempo e já ganhou mais de 18 adaptações para o cinema.

Se quiser cozinhar, uma dica boa é testar as receitas do livro Paixão Por Chocolate, de Ana Maria Braga, com 59 possibilidades gastronômicas de usar o chocolate.

Dentre os lançamentos que dá para encontrar nas prateleiras das estantes da cidade, há também livros de ensaio, história, relatos reais, romance, poesia e muitos outros gêneros. Escolha o que você gosta e passe o carnaval bem acompanhado.

