Concurso de cordel da Biblioteca Edgard Santos chega à sua 2ª edição

Com o tema a 'Península Itapagipana', o IIº Concurso de Cordel da Biblioteca Edgard Santos será realizado no próximo dia 12, às 14h, na sede da unidade, localizada no bairro da Ribeira, em Salvdor.

O concurso, que é promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGV) e realizado pela Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura, tem o objetivo de estimular o hábito da leitura desse estilo literário.

A Biblioteca Edgard Santos reúne um acervo composto por títulos como Antologia Baiana de Literatura de Cordel, da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado; Cordel, arte e poesia, de José Crispim Ramos e João Crispim Ramos; e Cultura Popular Brasileira, Alceu M. Araújo.

Alunos de escolas da Península Itapagipana se dedicaram à fase de pesquisa durante os meses de abril e maio. Eles visitaram a biblioteca para consultar obras, pesquisar sobre a região e produzir os cordéis.

adblock ativo