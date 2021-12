Companhia das Letras lança dois livros de José Saramago

Editor da Companhia das Letras, Luiz Schwarcz contou recentemente em seu blog que um dos desejos do escritor português José Saramago era ver toda sua obra reunida em somente uma editora brasileira. Pois bem, desejo realizado.

Já estão nas livrarias de todo o país as novas edições de Memorial do Convento e Levantado do Chão, os dois últimos livros de José Saramago que faltavam ser publicados pela Companhia das Letras.

O escritor lusitano faleceu em 2010, e não chegou a ver seu desejo realizado porque outra editora, a Bertrand Brasil, detinha os direitos de publicação das obras de Saramago no país. Segundo o texto de Schwarcz, o contrato, firmado com a Editora Caminho, que representava Saramago, não tinha data de encerramento prevista.

Atualmente, a representação da obra do escritor está a cargo da Fundação Saramago, e este fato permitiu a publicação dos dois volumes pela Companhia das Letras. Para comemorar o lançamento, a Companhia das Letras promoveu, na noite de ontem, um encontro para ler trechos de Saramago, com Milton Hatoum, Andréa Del Fuego, Mia Couto e Pilar Del Río, presidente da Fundação e viúva do escritor.

Obras - Em Levantado do Chão, Saramago conta a história da família de lavradores Mau-Tempo durante um período que se estende do início do século 20 até a Revolução dos Cravos, em 1974. Nesse tempo, o romance mostra a fome e a crise que se instalaram no lugar, principalmente devido à resistência ao regime político anterior à Revolução.

O contexto social e político da época fica evidente na narrativa, que é permeada pela observação poética de Saramago. O autor se aproveita da vida comum para torná-la matéria prima do livro, imprimindo características bastante interessantes nos personagens.

Em Memorial do Convento, por sua vez, a trama gira em torno da construção do Convento de Mafra. O prédio tem como objetivo pagar uma promessa do rei de Portugal, Dom João VI, e vai consumir milhares de toneladas de minério brasileiro.

A narrativa começa na Idade Média e se estende até o século 20, e inclui ainda a história de amor de Baltasar e Blimunda, que aparece às margens da história do convento, mas que têm importância fundamental no relato. Os dois se conhecem num auto da fé da Inquisição e passam nove anos separados.

