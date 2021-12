"Comecei meu primeiro romance quando tinha algo a dizer"

Nascido em Manaus em 19 de agosto de 1952, o escritor Milton Hatoum é considerado por muitos acadêmicos e estudiosos como o maior romancista brasileiro vivo. Livros seus como Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Relato de um Certo Oriente já foram fartamente premiados e traduzidos em dezenas de idiomas. Nesta entrevista, Hatoum fala de sua relação com a Bahia, a situação política brasileira e sobre o tema de sua mesa na Flica 2016, A Voz do Escritor.

Gosta de vir a Bahia? Tem identificação?

Antes de conhecer a Bahia, li em Manaus, quando jovem, Capitães da Areia (Jorge Amado). O pósfacio da edição mais nova, da Companhia das Letras, que eu escrevi, fala sobre sobre minha relação com esse romance que me marcou muito. Eu tinha 13 ou 14 anos. Então comecei a conhecer Salvador por Jorge Amado. Depois, em 1977 fiz uma viagem de mochileiro pelo Brasil, depois que me formei. Quis conhecer um pouco o Brasil. Fui a Salvador e depois fui para o sertão, para a área de Canudos, por causa de Os Sertões (Euclides da Cunha), que também li na juventude e me impressionou muito. Não só pelo livro mas também pelo episóidio histórico. Em um terceiro momento, recebi uma carta linda do Jorge Amado. Eu era meio atrevido e o Jorge era uma referência para mim. Mandei para ele meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente (1989), como todo autor jovem faz. E não é que ele respondeu? (Risos) Dei uma cópia para a (jornalista) Josélia Aguiar, que está escrevendo uma biografia do Jorge. Ela achou muito bonita. Ele escreveu como se dissesse 'não pare de escrever' e tal. Ele fazia isso com todo mundo, era uma pessoa muito generosa. Depois voltei várias vezes, dando palestras na Ufba e em eventos, levei meus filhos. Ah! O cineasta que vai adaptar para o cinema meu conto O Adeus do Comandante é baiano, o Sérgio Machado (Cidade Baixa, Tudo Que Aprendemos Juntos). O roteiro ficou lindo, ganhou vários prémios em concursos de roteiro. Ele fez com a Maria Camargo e eu ajudei um pouco, mas mais na parte de escrever, expandir o conto. Devem filmar ano que vem, eu acho. Tenho muitos amigos baianos que moram em São Paulo. E ano que vem estreia a mini-série da Globo baseada em Dois Irmãos, dirirgida por Luis Fernando Carvalho (Velho Chico).

Na Flica, o senhor participa da mesa A Voz do Autor, com o baiano João Filho. Como um autor encontra sua voz? Como o senhor encontrou a sua?

Ah, você procura muito, todo mundo faz isso, não só escritores, mas artistas em geral, todo ser humano começa imitando. É normal. Uma das coisa mais naturais, mais instintivas, é começar imitando, não há demérito nisso, ninguém começa com sua voz. Começa com muita paixão, com muito desejo, e aí a sua voz você vai encontrando aos poucos, meio que tateando. Começa imitando um ou outro e aos poucos vai depurando seu próprio tom. Como diz (Jorge Luis) Borges, você encontra seu destino. No começo, eu queria ser poeta e imitava muito o João Cabral (de Melo Neto). E era horrível, por que os grandes escritores são únicos. Se você imita Guimarães Rosa, um fica pastiche de Guimarães Rosa. Tentei muitas coisas antes do meu primeiro romance, li muitos estrangeiros, clássicos, brasileiros. Aí eu ia tomando gosto por um ou outro. E só comecei meu primeiro romance quando tinha alguma coisa a dizer, alguma coisa dentro de mim. Não dá para escrever sem a expêriencia de vida. A voz do escritor é a voz de sua experiência, de suas leituras, de suas vivências. Na voz interior, é isso que conta. Para escrever um romance, você qtem que se afastar dos fatos crus. Ou fazer uma combinação sutil entre fatos exteriores e o interior dos personagens. Encontrar um equilíbrio entre esses dois mundos (exterior e interior) é o que persigo.

Como o senhor está vendo este momento político do país, essa situação tão complicada?

Olha, fui contra o impeachment. Achei tudo isso lamentável. Acho que a oposição (ao governo anterior) não quis esperar até 2018. Todas essas razões (que deram como justificativa) do impeachment foram praticadas exaustivamentre por outros governantes. Se você pensar o que foi mundança da constituição a para reeleição do Fernando Henrique Cardoso (em 1998)... Basta dar uma olhada na imprensa na época. O que teve de deputado e senador que vendeu o voto foi uma loucura. Sim, Dilma conduziu mal o país economicamente, mas se a cada presidente que falhar no rumo do país tiver um impeachment, aí complica. E depois daquele telefonema (vazado) do (ex-ministro de Temer Romero) Jucá em que ele diz que 'tem que estancar a a sangria (da Lava-Jato) e tirar Dilma', ficou claro que eles estavam tramando com vários políticos e com a oposição. Agora, eu sou crítico ao que houve, sou crítico ao PT, que abandonou suas bandeiras. É um partido que ainda não fez a autocrítica que pessoas como eu e tantos outros gostariam de ouvir. Mas agora querem enterrar a esquerda. Isso caminha para o fascismo. 'Nosso pequenino fascismo tupiniquim' como diria Graciliano Ramos. Foi isso que permitiu que um cara honesto e competente como o (prefeito de São Paulo Fernando) Hadad perdesse as eleições. Hadad fez uma gestão excepcional, transparente, honesta, mas foi condenado pelos erros dos outros do PT. A mídia chiou tanto contra a diminuição da velocidade das avenidas marginais que o João Dória sele elegeu prometendo aumentar tudo de novo. E a própria imprensa divulga depois as estatísticas que provam a diminuição de óbitos em acidentes de trânsito por causa dessa politica. Você comparar o Hadad, que é um intelectual, um gestor que fez hospitais, mexeu com a cidade toda mexeu, com a mobilidade urbana, com um João Dória, é uma desgraça. Ganhei título de Cidadão Paulistano na sexta-feira (dia 30 de setembro), aí quando vi no domingo... Porra, estrei minha cidadania paulistana com um embusteiro sendo eleito prefeito! (risos). O engraçado é que o discurso dele, de que não é político. Mas como? Ele só fez política há 30 anos! Como não é político? Já foi secretário de turismo, já foi presidente da Embratur... Acho que é muita mentira. Mas eles não vão enterrar o PT. E eu nem sou do PT. Sou escritor. O PT elegeu em São Paulo nove vereadores, de dez candidatos. Como é que ficam dizendo que "aniqiularam o PT"? Isso é típico do fascismo, você quer anular a voz do outro. O Graciliano sentiu isso na carne. Foi preso sem acusação formal, isso é fascistóide. A jornalista da Globo (Monica Iozzi) que criticou (o ministro do STF) Gilmar Mendes foi processada. Ou seja, caminhamos para um estado de exceção.

O senhor gostou de da adaptação em HQ de Dois Irmãos pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá?

Gostei muito! Esses meninos são terríveis! (risos). Inclusive, ganharam o maior prêmio dos quadrinhos nos EUA por essa adaptação, que prefico chamar de tradução. Eles traduziram o romance muito bem, estiveram em tudo que é lugar (onde se passa o romance), trabalharam muito. Levaram quatro anos! Conversamos bastante quando foram a Manaus, passaram tempo lá, esquadrinhando, desenhando, fotografando, ouvindo as pessoas para pegar o falar local. Eu falei pra eles: vocês tem que ir lá, ver os caboclos, comer no mercado, passar por isso, nem que seja exótico. Por isso tem que ter a experiência, não é só ler o livro. Aproveita que a cidade ainda está lá, ainda não foi destruída. Ainda mostrei o álbum de família, falei de minha vida. Eles não queriam fazer de início, por que tem um lado psicológico meio complicado. É uma tarefa difícil, mas achei muito bom o resutado, eles souberam captar a essência do romance. Há momentos de silêncio, como a abertura, que são sete páginas sem balões de fala, só o grafismo, é lindo.

