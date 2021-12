Com homenagem a Mãe Stella, Flica começa em outubro

O Festival Literário de Cachoeira (Flica), no recôncavo baiano, definiu que sua quarta edição vai acontecer entre 29 de outubro e 2 de novembro. Uma das novidades deste ano é que a Flica passa a homenagear um autor e a primeira será Mãe Stella.

João Ubaldo Ribeiro, que participaria do festival, também será homenageado com a mesa especial 'Viva João Ubaldo Ribeiro'.

O evento terá três espaços distintos: as mesas e encontros com autores serão realizadas no Claustro do Carmo, a Fliquinha (programação infantil da festa literária) será no novo cinema, o Cine-Teatro Cachoeirano. E a programação musicial acontece na Praça da Aclamação.

A programação e os autores que participarão da Flica 2014 serão divulgados no site do evento. As informações também podem ser obtidas nas redes sociais, como Twitter (@flicaoficial) e Facebook (FlicaOficial).

