Com adaptação para o cinema, livro "Sete Minutos Depois da Meia-noite" chega ao Brasil

Aproveitando o lançamento da versão cinematográfica, no dia 22 de dezembro, chega às livrarias brasileiras a obra "Sete Minutos Depois da Meia-Noite", do escritor americano-britânico Patrick Ness.

O livro, originamente publicado em 2011, narra a história de Conor O´Malley, um garoto de 13 anos. Com a mãe muito doente, enfrentando tratamentos rigorosos e sem previsão de melhora, Conor encontra-se deslocado de todos a sua volta. Um pai ausente, obrigado a morar com uma avó apática e colegas de escola nada amistosos, complicam ainda mais sua vida.

Além de tudo isso, o garoto tem que lidar com um pesadelo que o faz acordar em desespero todas as noites, pontualmente, às 00h07, pois é nesse horário que um monstro o desperta para contar-lhe histórias sem sentido. Mas, apesar do aspecto sombrio, não é medo que o monstro desperta em Conor, e sim coragem para enfrentar seus temores e encarar algo em seu interior que ele se recusa a ver: a verdade.

Nas telonas

A adaptação cinematográfica será estrelada por Lewis Macdougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones e Liam Neeson, que dá voz ao monstro. O roteiro foi escrito pelo próprio autor Patrick Ness, adaptando sua obra – que por sua vez, foi iniciada pela falecida prematuramente Siobhan Dowd.

