Coletânea literária voltada para Educação é lançada em Salvador

No próximo sábado, 29, às 17h, será lançada na Livraria LDM do Espaço Glauber Rocha, em Salvador, a coletânea literária 'Diálogo com Educadores'. Na oportunidade, o professor, geógrafo e hispanista, Robervan Barbosa de Santana, que também está na coletânea, comparecerá ao local para apresentar seu livro 'O Brasil Espanhol'.

Para realizar a pesquisa que resultou no livro, o autor ressalta que veio várias vezes à Bahia e aborda no trabalho questões como “Qual a origem de expressões como oxente e Vixe Maria? Daí, procurei simplificar a linguagem no livro para maior compreensão do aporte hispano-ibérico na formação sócio cultural e até territorial do Brasil”, conta o autor.

O 'Brasil Espanhol' mostra o que nosso país herdou da Espanha durante os 60 anos de União Ibérica. A migração judaica, a expansão territorial, a religiosidade cristã, a semelhança no idioma e nomenclatura de localidades e fortalezas de defesa no Brasil como o Forte de Monserrat, e a primazia do “descobrimento” país são abordados em sua pesquisa.

