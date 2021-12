Coletânea de artigos revela diferentes facetas de Caymmi

Na reta final do centenário de Caymmi - efeméride que começou a ser comemorada no ano passado e vai até 30 de abril -, haverá o lançamento do livro Cem Anos de Dorival Caymmi: Panoramas Diversos (Editora da Universidade Federal da Bahia, Edufba), organizado pela professora Marilda Santanna e pelo jornalista Carlos Leal.

A primeira (e, até então, única) obra literária baiana sobre o centenário de Caymmi contém artigos de oito pesquisadores que se dedicaram a estudar a vida e obra do cantor, compositor, violonista, pintor e ator baiano, explorando suas várias facetas. A sessão de autógrafos será nesta quarta-feira, às 18h, no Palacete das Artes (Graça).

Mesmo sendo acadêmico, "o livro transcende a academia", garante Marilda Santanna. A ideia de escrevê-lo partiu de uma conversa virtual que a autora teve com a neta do artista, Stella Caymmi, em 2013, quando estava em Portugal, dedicando-se aos estudos de pós-doutorado.

Stella Caymmi perguntou a Marilda, que é pesquisadora da vida e obra de Caymmi, se ela não gostaria de organizar um livro com artigos de pesquisadores sobre o avô. Marilda aceitou e convidou Carlos Leal, jornalista e participante do Grupo Canto de cada canto (Ufba-Cult), para organizar o projeto em sua companhia.

Carlos Leal e Marilda Santana são os organizadores do livro (Foto: Leila Lopes | Divulgação)

Sobre o elenco de pesquisadores, Marilda Santanna conta que "bastou falar o nome de Dorival Caymmi, e as pessoas já abriram um sorriso". A diretora da Edufba, Flávia Goulart, também se mostrou animada com a ideia.

Coquetel e sarau

Do livro, participam pesquisadores, professores e jornalistas de diversas universidades brasileiras, como Ufba, Uneb e Unicamp. São eles: Alberto Freire, André Domingues, Carlos Leal, Marilda Santanna, Marielson Carvalho, Stella Caymmi, Paulo Costa Lima e Vitor Queiroz.

Além do coquetel de lançamento do livro, o evento terá um sarau com participação de vários artistas, a exemplo de Claudia Cunha, Manuela Rodrigues, Jana Vasconcelos, Mônica San Galo, Neto Costa, Simone Mota, Carla Visi, Marilda Santanna, Carlos Barros, dentre outros.

