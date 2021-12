Coletânea com textos de estudantes de escolas públicas explora tema 'quem eu sou no mundo'

Composto por 31 textos produzidos por 24 estudantes com idade entre 14 e 18 anos, provenientes de escolas públicas estaduais, o ebook 'Quem eu sou no mundo', uma Coletânea de poemas e contos' será lançado pela Solisluna Editora e o Instituto Emília, nesta terça-feira, 29.

A editora da Solisluna e curadora da Festa Literária Internacional VivaLivro, Valéria Pergentino, conta que os jovens são moradores de 18 municípios baianos, como Salvador, Feira de Santana, Maragogipe, Valença, Vitória da Conquista e Cruz das Almas.

"São novos talentos, pessoas com muito potencial. Jovens inquietos, com desejo enorme de se expressar, de colocar suas ideias pro mundo. A gente vê muita inventividade e muita capacidade de se expressar na forma textual, que é sempre um grande desafio, então ficamos bem surpresos com o resultado", diz a editora em entrevista nesta segunda-feira, 28, ao programa "Isso é Bahia", da rádio A TARDE FM.

Para ela, as editoras não estão dando conta de atender essa demanda de novos talentos. "Tem muita publicação independente de qualidade. Tem também uma demanda reprimida, já que o acesso, editar um livro, não é tão simples", explica.

Valéria também cobra por mais políticas públicas para incentivar as editoras baianas. "O que acho que falta ainda é um comprometimento maior da política pública em relação ao fortalecimento do mercado editorial", conta.

"O mercado editorial é o mercado cultural e também precisa de fomento, precisa de apoio. Ter editais públicos de compra e distribuição de livro, é uma possíbilidade que fomenta o mercado", completa a curadora. A live de lançamento será exibida no canal do YouTube da Festa VivaLivro nesta terça-feira, 18h.

adblock ativo