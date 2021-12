Coleção vaga-Lume comemora 40 anos com edição digital

Lançada entre 1972 e 1973, a Série Vaga-Lume comemora 40 anos com a publicação de mais de 70 romances infantojuvenis, que marcaram época na vida de muitos jovens leitores. O aniversário será celebrado no final de 2013, quando a Editora Ática, que publica a série, deve lançá-la em formato digital.

Também em 2013 começam as filmagens de "O Mistério do Cinco Estrelas", de autoria de Maros Rey (1925-1999), que se tornou um dos maiores sucessos da coleção.

Muitos dos escritores iniciaram sua produção literária com a coleção, entre eles o autor de "A Turma da Rua Quinze", Marçal Aquino, que trabalhava como repórter e escreveu outros três livros para o público infantojuvenil.

Entre as histórias mais lidas pelos jovens nas últimas quatro décadas estão "A Ilha Perdida", de Maria José Dupré; "O Escaravelho do Diabo", de Lúcia Machado de Almeida; e "Menino de Asas", de Homero Homem. As informações são da Folha de São Paulo.

