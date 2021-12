Coleção infantil mistura ficção e história da Bahia

A escritora Neide Cortizo vai lançar neste sábado, 30, às 17h, na Livraria Cultura (Salvador Shopping) a coleção "História e Histórias de Lia", que reúne os livros "Aventuras e Travessuras no 2 de Julho", "Viagens e Descobrimentos" e "Lâmpadas Lamparinas e Lampiões". As obra contam de forma lúdica como foi a Independência da Bahia, a chegada dos portugueses ao Brasil e a implantação das primeiras iluminações públicas. Os livros avulsos custam R$ 34 e a coleção com os três, R$ 84.

Nesta coleção, que mistura ficção e realidade, os garotos Lia e Diogo, além do gato Ulisses (narrador da História) viajam pelo tempo. Através destes passeios, eles vão participando dos acontecimentos, convivendo com personagens do passado e analisando os episódios históricos.

O acesso dos personagens aos acontecimentos do passado varia de episódio para episódio e a mágica serve de elemento de ligação entre o ontem e o hoje. As ilustrações misturam fotos antigas e pinturas históricas que, junto com o desenho da artista, ajudam a criar o ambiente do "túnel do tempo".

