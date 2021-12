Coleção Gente da Bahia lança mais cinco biografias

Assis Valente, Euclides Neto, Jorge Calmon, Rex Schindler e Sílvio Robatto. Nesta terça-feira, 10, o público baiano poderá saber mais sobre cada um desses nomes no lançamento de suas biografias, promovido pela coleção Gente da Bahia, da Assembleia Legislativa.

O evento, que começa às 17 horas no saguão Nestor Duarte da Assembleia (Centro Administrativo), lançará as cinco biografias: Assis Valente, de J. Pimentel; Euclides Neto, de Lília de Souza; Jorge Calmon, de Francis Juliano; Rex Schindler, de Giovanni Giocondo; e Sílvio Robatto, por Symona Gropper.

Para Symona, o que mais impressionou sobre seu biografado, o arquiteto Sílvio Robatto, foi sua versatilidade. "Descobri que ele é absolutamente multifacetado. Era fotógrafo, escritor, professor, pescador, velejador, cineasta, dentre outras atividades".

Estão no livro ainda diversos momentos da vida doméstica de Sílvio, especialmente ao lado da bailarina Lia Robatto, sua esposa. "Eles eram muito sociáveis. Jamison Pedra me disse, na entrevista, que ia para a casa deles para ser feliz".

Num dos trechos do livro, a autora conta que a vida do casal era permeada por pequenas surpresas. "Rotina não existia. Nem para ele, nem para ela. Quebravam qualquer possibilidade de rotina com pequenas coisas. A qualquer momento, Sílvio largava o que tinha para fazer: - Vambora pra Ribeira - convidava".

Política e literatura

Responsável pela biografia de Euclides Neto, a jornalista Lília de Souza buscou aliar os dois principais interesses de seu biografado: a política e a literatura.

"Na política, ele foi prefeito de Ipiaú e fez experiências com reforma agrária, desapropriou terrenos e assentou famílias. Em Ipiaú ele é conhecido pelos trabalhadores rurais como doutor Euclides, e tinha muito senso de humor", afirma a autora.

Segundo Lília, a literatura de Euclides refletia seu amor pela terra. "Ele era um grande humanista, e isso aparece muito forte em sua literatura"

