Clássicos de Nick Hornby voltam às livrarias

Quem foi jovem nos anos 1990 e não leu Alta Fidelidade, não entendeu nada do que foi aquela década. Clássico instantâneo desde que foi lançado em 1995 (no Brasil, em 1998), o livro alçou o inglês Nick Hornby a ícone da literatura pop. Agora, tanto Alta quanto seu segundo maior sucesso, Febre de Bola, ganham reedições brasileiras, com nova tradução, de Christian Schwartz.

Em Alta Fidelidade acompanhamos o périplo amoroso/ musical de Rob Gordon, um sujeito de 35 anos que acaba de ser deixado pela mulher e é dono de uma loja de discos de vinil, a Championship Vinyl.

Imaturo, completamente incapaz de encarar o rompimento de forma adulta e tocar pra frente, Rob passa o tempo fazendo listas top five, ou seja, os cinco maiores (ou piores) isso ou aquilo. Exemplo: cinco melhores faixas de abertura de todos os tempos. Logo de cara, faz a lista dos seus "cinco términos de namoro mais memoráveis".

De resto, vive às turras com seus dois empregados na loja, Barry e Dick - duas figuras tão diametralmente opostas que poderiam ser um yin-yang humano. Isso tudo quando não está desesperadamente correndo atrás de rabos de saia dos mais diversos perfis.

Preconceito legitimado - Visto assim, parece uma bobagem. Talvez até seja, mas, na época, falou diretamente com a geração que havia crescido ao som do grunge de Seattle e do britpop e não deu outra: tornou-se O Livro daquela geração, assim como (mal comparando) Feliz Ano Velho o foi para quem cresceu nos anos 1970.

Mérito da prosa incrivelmente fluida de Hornby, que dispensa intermediários e fala em primeira pessoa com o leitor, sempre com um cacho de citações de música pop à mão.

Uma das coisas mais divertidas do livro é como ele consegue legitimar um certo preconceito cultural. Para a maioria das pessoas, não importa que tipo de música os outros ouvem. Ninguém é capaz de julgar ninguém só porque fulano ouve, digamos, Naldo.

Para Rob, esta é a coisa mais importante. A música que você ouve diz tudo o que Rob precisa saber sobre você. Com o imenso sucesso do livro, Alta Fidelidade foi adaptado para o cinema pelo cultuado cineasta inglês Stephen Frears. O filme não é ruim, mas não ficou exatamente à altura do livro por algumas razões, sendo a primeira, e mais óbvia, a transposição da história de sua Londres original para Chicago.

O mesmo equívoco foi cometido com a adaptação de Febre de Bola, espécie de Alta Fidelidade sobre futebol. Sai o fanatismo por música, entra o do esporte. Estrelado por Adam Sandler, o filme se passa em Boston, substituindo o time do Arsenal pelo Boston Red Sox. Esqueça o filme. Leia o livro.

