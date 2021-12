Clássicos da literatura ganham edições renovadas

Se engana quem pensa que os jovens leitores do país resumem suas experiências literárias a youtubers ou biografias de algumas estrelas musicais "experientes" de 20 anos de idade.

Uma prova disso são as novas edições dos clássicos da literatura mundial A Volta ao Mundo em 80 Dias, do francês Júlio Verne, O Homem Invisível, do inglês HG Wells, e As Aventuras de Tom Sawyer, do norte-americano Mark Twain. "Os pedidos foram dos próprios livreiros e a procura é feita por muita gente jovem, já que esses livros têm importância histórica na literatura, além de serem excelentes", explica Maíra Lot Micales, responsável pelo projeto editorial da Edipro.

Os livros chegam ao mercado com um novo projeto. As Aventuras de Tom Sawyer, obra mais conhecida de Mark Twain, autor de quase 60 livros, conta a história do jovem problemático Tom Sawyer – uma versão autobiográfica do próprio autor –, que vive com a tia Polly, o irmão Sid e o amigo Huck. “O livro, na época em que foi lançado, já despertava o interesse do público. E ainda desperta, já que é muito bem escrito e divertido”, afirma Maíra.

A obra, que faz uma sátira da sociedade escravocrata no sul – altamente racista – dos Estados Unidos, ganha uma edição brasileira traduzida da versão original, lançada em 1876. "Estamos lançando com o texto integral de Mark Twain, já que muitos livros possuem apenas uma versão da história. Inclusive inserimos as ilustrações presentes na primeira edição", diz Maíra.

Viajante

Outra obra clássica que ganha nova edição é A Volta ao Mundo em 80 Dias, escrita pelo visionário Júlio Verne e publicada em 1873. Na trama, o lorde inglês Phileas Fogg, ao lado do valete francês Jean Passepartout, aposta que consegue contornar o mundo – como o título sugere – em apenas 80 dias. Para conseguir cumprir a aventura, ele usa todos os meios de transporte da época, como balões, trens e navios.

A dupla atravessa tormentas no Japão, encontra tribos indígenas nos Estados Unidos e enfrenta fanáticos religiosos no interior da Índia. "O livro tem um texto delicioso e é ideal para quem gosta de viajar. Ele mostra um mundo diversificado e é extremamente atual na época em que vivemos", conta Maíra.

O Homem Invisível, lançado há 120 anos, no longínquo ano de 1897, passou a ser domínio público no dia 1º de janeiro desse ano. “Só agora pudemos usá-lo, também a partir de uma edição original e com texto integral”, diz Maíra.

O livro é o terceiro de H. G. Wells, que antes “só” havia escrito os clássicos A Máquina do Tempo e A Ilha do Dr. Moreau – e, depois de O Homem Invisível, ainda lançou outra obra prima: A Guerra dos Mundos.

Na trama, que se passa na Inglaterra, o cientista Griffin desenvolve uma fórmula que o torna invisível. Ele foge para um vilarejo no interior e, cheio de bandana, chapéu e óculos, afirma ser um homem que sofre de queimaduras.

Após os habitantes perceberem o aumento de assaltos no local, desconfiam do forasteiro, que passa a ser perseguido. A história, que já ganhou diversas versões no cinema, mostra o terror que a falta de identidade causa no homem.

A Edipro, que já havia lançado Tristão e Isolda, Pollyana (1913) e Pollyana Moça (1915), está preparando o lançamento de dois clássicos de monstros. Drácula, de Bram Stoker, que deu origem ao mito do famoso conde vampiro, e Frankenstein, de Mary Shelley, o ponto de partida para a história do cientista que cria um monstro a partir de pedaços de outros corpos. Os amantes da boa literatura agradecem.

adblock ativo