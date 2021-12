Clássicos da literatura brasileira ganham versões em games

Clássicos como "Memórias de um Sargento de Milícias" (de Manuel Antônio de Almeida), "O Cortiço" (Aluísio Azevedo) e "Dom Casmurro" (Machado de Assis) são agora jogos eletrônicos. Iniciativa do projeto "Livro e Game", capitaneado pela Fundação Telefônica e o gestor cultural Celso Santiago, os livros são apresentados de maneira lúdica no site.

Cada história possui diferentes etapas que vão desde jogo da memória até labirintos. A proposta é que professores, monitores de bibliotecas e outros profissionais se apropriem dos recursos dos jogos e possam criar projetos educacionais a partir deles.

Educadores interessados em aprender a utilizar os jogos em seu plano de aula podem participar o curso online gratuito oferecido pelo projeto. São 80 vagas, as inscrições podem ser feitas no site do Livro e Game e vão até dia 19 de fevereiro. Já as aulas vão dos dias 25 de fevereiro e 31 de março.

