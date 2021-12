Clássico infantil Peter Pan ganha nova tradução

A história de um menino que nunca cresce, amigo de uma fadinha e inimigo de um pirata. Não precisa fazer esforço para saber que estamos falando de Peter Pan. E quem há de questionar o poder que um clássico tem de se manter vivo na memória afetiva de um sujeito?

É apostando nisso que a editora Zahar coloca no mercado aquela que chama de "edição definitiva" da obra. O slogan pode soar pretensioso, mas não é. O livro salta aos olhos pela edição bem cuidada, que oferece acabamento caprichado para o texto traduzido direto do inglês. Ilustrações originais em bico de pena e notas inéditas incrementam a leitura.

Já são bons motivos para arrematar o livro da prateleira da livraria. Mas ainda é preciso lembrar de que, mesmo passados mais de cem anos, para muitos ainda é uma oportunidade rara.

"Poucos leram o texto integral de Peter Pan escrito por James Barrie. A maioria conhece a história através da adaptação para desenho animado produzida pelos estúdios da Disney", observa Flávia Lins e Silva, escritora e roteirista, que assina a apresentação do volume.

Humor inglês - A jornalista Júlia Romeu, de 32 anos, está no time dos que pularam direto para a tela do cinema e só depois foram transportados para a história escrita. A leitura se intensificou especialmente nos últimos meses, quando ela cumpriu a missão de traduzir a obra de Barrie para o português.

Ela confessa que foi divertido, o que não quer dizer que tenha sido fácil. "É sempre um desafio traduzir um clássico porque você está passando para outra língua palavras muito queridas. Não é à toa que elas sobreviveram por tanto tempo", avalia Júlia.

Mais que os momentos tensos, foram as passagens engraçadas que deram mais trabalho. "O livro tem muito humor. Mas é aquele humor inglês, com piadinhas sutis. Tudo depende muito das palavras que você escolhe e do ritmo de cada frase", ressalva a jornalista, que trabalha como tradutora há dez anos.

Também foi preciso adaptar os apelidos de alguns personagens, que quase sempre trazem algum trocadilho. Por exemplo, Slightly, um dos meninos perdidos, virou Magrelo. O pirata Bill Jukes acabou virando Gui Falsário.

Outra coisa que surpreendeu a tradutora foi a atualidade da obra, originária de uma peça teatral encenada em 1904. Some-se a isso o fato de que a história original não é nem um pouco cor-de-rosa. "O livro não tem nada de piegas. O tempo todo há cenas de luta, com perigos reais de morte".

A Ilha do Tesouro "O autor empresta seu próprio nome ao Capitão James Gancho. Nos primeiros rascunhos da peça, Gancho assumia a postura de um diretor de colégio, e é sugerido que havia estudado em Eton". Volta e meia, o leitor encontrará comentários como esses ao pé das páginas de Peter Pan. É outro diferencial da edição, que traz notas assinadas por Thiago Lins.

Além de enriquecer a leitura com detalhes que passariam despercebidos, o comunicador aproveita para compartilhar com o público informações que também eram novidades para ele.

"Eu não sabia, por exemplo, que James Barrie era amigo de Robert Louis Stevenson. Pesquisando descobri que todos os nomes de piratas de Peter Pan tinham sido retirados de A Ilha do Tesouro", observa Lins, que em vários momentos faz referências à relação entre a vida e as obras dos dois escritores escoceses. "Inclusive, algumas passagens que eu antes achava que eram poéticas, acabei descobrindo que eram piadas internas", diverte-se.

Enquanto acompanha os primeiros resultados do lançamento de Peter Pan, Thiago Lins avisa que vem mais clássico por aí. A Zahar já colocou no forno a "edição definitiva" de Tarzan - O Filho das Selvas, de Edgar Rice Burroughs, que terá notas, apresentação e tradução assinadas por ele. A edição, ainda sem data de lançamento, antecipa as comemorações pelo centenário de publicação da obra, que será celebrado em 2014.

adblock ativo