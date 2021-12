Clássico de Charles Dickens estimula a união no Natal

Chegado o final do ano, o espírito natalino invade todos os lugares e nas livrarias não poderia ser diferente. A editora Global aproveitou a oportunidade e lançou Um Hino de Natal, com texto original de Charles Dickens, tradução de Cecília Meireles e ilustrações de Lélis.

O clássico foi publicado pela primeira vez em 1843 e é reconhecido como um dos textos mais divulgados da literatura universal. A obra ganhou traduções em inúmeras línguas, sendo conhecida em português como Um Conto de Natal ou Uma Canção de Natal.

Recebeu diversas adaptações para o teatro, os quadrinhos, a TV e o cinema, como nos filmes Os Fantasmas de Scrooge (2009), e Mickey's Christmas Carol (1983). Segundo Les Standiford, historiador e autor do livro O Homem que Inventou o Natal, Dickens é o responsável por renovar o 25 de dezembro como o Natal que conhecemos hoje.

Lucro e negócios - Ebenezer Scrooge, um velho solitário, avarento e insensível, detesta o Natal e suas comemorações. Ele não vê sentido em celebrar a data, muito menos entende por que as pessoas ficam felizes nessa época. Dedica-se ao lucro e negócios.

Em uma véspera de Natal qualquer, Scrooge recebe a visita do fantasma do seu sócio falecido, que, por ser parecido com ele, foi destinado a penar após a morte. O amigo diz que Scrooge será visitado por três fantasmas do Natal e, assim, poderia ter chance de mudar.

O protagonista passa por uma jornada com o espírito dos Natais passados, o do Natal Presente e o dos Natais Futuros. A partir daí, Scrooge repensa sobre o sentido da sua própria vida e da data comemorativa.

Para dar cores e formas aos personagens, o ilustrador mineiro Lélis foi convidado. "Foi um desafio, pois o autor é um grande e importante escritor, além de ter sido adaptado por outra grande escritora, Cecília Meireles. Foi uma responsabilidade grande que envolveu pesquisa e estudo", conta.

"Meu papel no livro foi introduzir o leitor na história para que ele formasse suas próprias imagens", explica Lélis.

Mesmo para quem não acredita no espírito natalino, vale a pena a leitura por se tratar de um livro tão celebrado e com questões ainda atuais, como a importância de valores como a solidariedade e a união, todos ressaltados pelo autor.

"Espero que as pessoas leiam e reflitam sobre todas as questões trazidas por Dickens", afirma Lélis.

