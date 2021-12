Cinquenta Tons Mais Escuros: erotismo bem-comportado

Um bilionário experiente, uma moça que começa sua vida cheia de expectativas e inocência. Com a descoberta da paixão que os une, aí está a fórmula de tantos outros romances de sucesso pelo mundo afora. A diferença da saga de Anastasia Steele e Christian Grey, protagonistas do best-seller Cinquenta Tons de Cinza, entretanto, está num ingrediente que os outros talvez explorem menos: o erotismo. A continuação da história chega às livrarias de todo o País neste sábado, 15: em Cinquenta Tons Mais Escuros, o leitor descobre os novos rumos da relação entre a moça e o bilionário.

Ana se choca diante das preferências sexuais de Grey, que se sente atraído por relações de dominação em que ele infringe castigos e dor à parceira. Por meio de um contrato assinado com confidencialidade, ele estabelece regras e punições para sua subordinada sexual.

Em Cinquenta Tons Mais Escuros, o livro começa com o reencontro de Anastasia e Grey depois de um sofrido término de relacionamento. Enquanto o primeiro livro explora as matizes da dor e do prazer sexual dos protagonistas, o segundo apresenta - tanto ao leitor quanto ao casal - o que Grey chama de sexo baunilha, aqui entendido como o ato de "fazer amor" sem nenhuma implicação sádica.

É, antes de tudo, uma oportunidade para que Ana e Grey se conheçam melhor, mas não sem alguma parcela de conservadorismo: as preferências sexuais de Grey passam a ser explicadas por uma infância difícil, além de uma insistência em "pegar o envelopinho prateado" quando Grey e Ana se relacionam sexualmente (o erótico aqui aparece de mãos dadas com o politicamente correto, com a aparição do preservativo em todas as cenas de sexo).

Em comparação ao primeiro livro da série, Cinquenta Tons Mais Escuros é um romance (em todas as acepções da palavra), e deixa faltar o furor sexual do primeiro. Mesmo assim, se lido em paralelo com autores como Anaïs Nin e Henry Miller, Cinquenta Tons Mais Escuros se encaixaria muito bem na definição do erótico mais bem-comportado da atualidade. E olha que estamos em 2012.

