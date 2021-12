Cidinha da Silva lança livro de crônicas sobre atualidade

Preconceito contra negros e mulheres e falta de isenção da mídia estão entre os assuntos preferidos de Sobre-viventes! (Pallas, 132 pág., R$ 29), novo livro da jornalista e escritora mineira Cidinha da Silva.

"Tem situações sempre as quais quero falar. Essas situações propiciam a construção de personagens. Todos meus textos são feitos através da observação do cotidiano", conta Cidinha, que apresenta o livro na sexta-feira, 13, na Praça da Sé.

"A ideia é bater papo, contar como as crônicas foram feitas, revelar o contexto em que foram escritas... ler alguns textos", revela a escritora, que depois segue para lançar a obra em quatro cidades paulistas.

Entre as 41 crônicas, cheias de humor ácido e ironia, destacam-se O Dia Em Que William Bonner Chorou, Higienópolis, O Livro de Receitas da D. Benta e A Heteronormatividade Pira!. No primeiro, Cidinha relembra o caso de um menino do sertão, que estava com fome e roubou. A matéria foi parar no Jornal Nacional, onde deu-se "a espetacularização da notícia".

"Uma parte da mídia tem sido tendenciosa e não esperamos isso da imprensa, que tem que informar, ouvir todos os lados, apurar os fatos... não é isso que tem acontecido", afirma Cidinha.

Higienópolis revela um caso, no mínimo curioso, do tradicional bairro paulista. Ao atravessar a rua, uma dondoca dá preferência de atenção ao cachorrinho do que a filha, que chorava pelo colo da mãe. O fato chocou a todos e mobilizou até um guarda.

O Livro de Receitas da D. Benta toca na ferida do preconceito racial, afinal "a cozinheira não era a tia Anastácia?". "Fui ativista do movimento negro até 2008. Mas essa continua sendo uma tônica da minha vida. Continua sendo um tema importante porque sou uma escritora politicamente posicionada. O racismo, infelizmente, segue vivo. Se não falarmos dele, não são as pessoas que se beneficiam que falarão", pontua a autora.

Pioneirismo

Por fim, em A Heteronormatividade Pira!, Cidinha fala de algumas conquistas dos homossexuais nos últimos anos: "Para os sectários heteronormativos é assim (também para os que não entendem de saúde mental), o regojizo dos homoafetivos e seus aliados com uma conquista do campo é histeria".

Para Cidinha, o fato de mulheres negras ainda serem pioneiras em alguns segmentos é um sinal de alerta. "Passou da hora de sairmos desse lugar, de sermos as únicas em determinadas posições. É sempre uma secretária negra, uma senadora negra, uma deputada negra. Temos que ocupar em grande número", acredita a escritora, que aproveita para exaltar duas mulheres: a educadora Sueli Carneiro e a administradora Luiza Bairros. "Elas são fundamentais na minha formação", afirma.

Entre as crônicas de Sobre-viventes!, Cidinha entrega outros de seus ídolos: Tim Maia (1942-1998), o qual referencia na crônica Vale Tudo: O Som e a Fúria de Tim Maia; e Emílio Santiago (1946-2013), ao qual rasga elogios no texto Emílio Santiago!. "Ah, Emílio, porque tão cedo? A feijoada da Mangueira nunca mais será a mesma", diz trecho.

Os planos de Cidinha para 2016 é seguir divulgando o livro. "Muito contente de chegar a editora Pallas, que oferece a possibilidade do meu livro circular pelo país. Até o final do ano devo lançar um outro livro, de poemas", adianta Cidinha, que dá sua opinião sobre as novas formas digitais de leitura.

"Acho que o desafio da leitura hoje passa pela falta de tempo das pessoas, não pela mudança de suporte. Não acho que o livro impresso vá acabar, são coisas que vão conviver", diz. No livro, o assunto tecnologia também não passa em branco no texto Mundo dos Aplicativos.

adblock ativo