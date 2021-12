Chico Buarque ganha prêmio em Cuba

Chico Buarque recebeu o prêmio honorífico de Narrativa na última quinta-feira, 31, em Havana, capital Cubana. O cantor, compositor e escritor foi o autor das obras 'Leite Derramado', de 2009, ' Budapeste', de 2003, além de romances e peças teatrais.

O escritor mineiro Luiz Ruffato foi reconhecido com o prêmio principal de literatura brasileira com ' Domingos Sem Deus'. Além dos brasileiros, escritores de Cuba, Argentina, Chile,Equador, México, Honduras, Uruguai e Peru foram homenageados na premiação que aconteceu durante a cerimônia em comemoração a 54ª edição do tradicional Prêmio Literário Casa de las Américas 2013.

O Casa de las Américas acontece anualmente em Havana desde 1960 nas categorias de poesia, conto, romance, teatro, ensaio, testemunho, literatura para crianças e jovens, caribenha de expressão inglesa, caribenha francófona, brasileira e de culturas originárias.

