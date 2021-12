Chico Buarque disputa mais um prêmio Jabuti

Nesta quinta-feira (22), foram conhecidos os dez finalistas de cada categoria da 57ª edição do Prêmio Jabuti. Chico Buarque mais uma vez disputa o prêmio na categoria Romance, com "O Irmão Alemão".

O resultado foi auditado pela empresa Ecovis Pemom, com acompanhamento dos membros do Conselho Curador da premiação, Marisa Lajolo, Antônio Carlos de Moraes Santini, Frederico Barbosa, Luiz Carlos de Menezes e Márcia Lígia Guidin.



Segundo a curadora e professora Marisa Lajolo, os classificados representam um panorama atual do mercado editorial brasileiro. "Pudemos observar que os livros apresentaram um alto nível de qualidade, que segue se superando a cada ano", afirmou.

Veja lista dos indicados:

Romance



A Cabeça do Santo - Autor: Socorro Acioli - Editora: Companhia das Letras

Belo como um Abismo - Autor: Elias Fajardo - Editora: 7Letras

Caderno de um Ausente - Autor: João Anzanello Carrascoza - Editora: Cosac Naify

Flores Artificiais - Autor: Luiz Ruffato - Editora: Companhia das Letras

O Irmão Alemão - Autor: Chico Buarque - Editora: Companhia das Letras

O Oitavo Selo - Autor: Heloisa Seixas - Editora: Cosac Naify

O Professor - Autor: Cristovão Tezza - Editora: Editora Record

Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos - Autor: Evandro Affonso Ferreira - Editora: Editora Record

Quarenta Dias - Autor: Maria Valéria Rezende - Editora: Editora Objetiva

Semíramis - Autor: Ana Miranda - Editora: Companhia Das Letras

Adaptação



A Morte de Ivan Ilitch Em Quadrinhos - Autor: Caeto - Editora: Editora Peirópolis

Avantesmas - 13 Histórias Clássicas de Fantasmas - Autor: Claudio Blanc - Editora: Autêntica

Édipo Rei - Sófocles - Autor: José Carlos Aragão - Editora: Paulinas

Grande Sertão: Veredas - Graphic Novel - Autor: Guazzelli e Rodrigo Rosa - Editora: Biblioteca Azul

Kaputt - Autor: Guazzelli - Editora: WMF Martins Fontes

O Guarani em Cordel - Autor: Klévisson Viana - Editora: Amarylis

O Morro dos Ventos Uivantes - Autor: Ligia Cademartori - Editora: FTD Educação

Os Miseráveis - Autor: Silvana Salerno - Editora: Companhia das Letras

Os Sertões e Outras Linhas - Autor: Paulo Barreto - Editora: Editora Senac São Paulo

Xerazade, a Onça e o Saci - Autor: Tiago de Melo Andrade - Editora: Edelbra Editora

Biografia



Cinquenta Anos Esta Noite - Autor: José Serra - Editora: Editora Record

Francisco Julião uma Biografia - Autor: Cláudio Aguiar - Editora: José Olympio

Getúlio - da Volta pela Consagração Popular ao Suicídio (1945-1954) - Autor: Lira Neto - Editora: Companhia das Letras

História da Princesa Isabel - Autor: Regina Echeverria - Editora: Versal Editores

Luís Carlos Prestes - Um Revolucionário Entre Dois Mundos - Autor: Daniel Aarão Reis - Editora: Companhia das Letras

Nise da Silveira: Caminhos de Uma Psiquiatra Rebelde - Autor: Luiz Carlos Mello - Editora: Automatica Edições - Hólos

O Amigo Americano - Nelson Rockefeller e o Brasil - Autor: Antonio Pedro Tota - Editora: Companhia das Letras

Orlando Villas Bôas: E a Construção do Indigenismo no Brasil - Autor: Orlando Villas Bôas Filho - Editora: Editora Mackenzie

Quem Samba Tem Alegria: a Vida e o Tempo do Compositor Assis - Autor: Gonçalo Silva Junior - Editora: Civilização Brasileira

Vida de Cinema - Autor: Cacá Diegues - Editora: Editora Objetiva

Contos e Crônicas



A Calma dos Dias - Autor: Rodrigo Naves - Editora: Companhia das Letras

Cachorros - Autor: Ivana Arruda Leite - Editora: V. de Moura Mendonça Livros (selo Demonio Negro)

Dez Centímetros Acima do Chão - Autor: Flavio Cafiero - Editora: Cosac Naify

Noites Lebloninas - Autor: João Ubaldo Ribeiro - Editora: Editora Objetiva

O Homem-mulher - Autor: Sérgio Sant'anna - Editora: Companhia das Letras

Olhos D'água - Autor: Conceição Evaristo - Editora: Pallas Editora

Parafilias - Autor: Alexandre Marques Rodrigues - Editora: Editora Record

Sem Vista para o Mar. Contos de Fuga. - Autor: Carol Rodrigues - Editora: Edith

Sonhos Rebobinados - Autor: Humberto Werneck - Editora: Arquipélago Editorial

Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos - Autor: Bernardo Kucinski - Editora: Cosac Naify

Infantil



A História Verdadeira do Sapo Luiz - Autor: Luiz Ruffato - Editora: Editora DSOP

A Menina que Descobriu o Segredo da Bahia - Autor: Joel Rufino dos Santos - Editora: Rovelle

A Poesia da Primeira Vez - Autor: Stella Maris Rezende - Editora: Globinho

A Raiva - Autor: Blandina Franco - Editora: Zahar

A Roupa Nova do Arco-da-velha - Autor: Flávia Savary - Editora: Editora Cidade Nova

O Pequeno Samurai - Autor: André Kondo - Editora: FTD Educação

Orie - Autor: Lucia Hiratsuka - Editora: Editora Zahar

Passos no Porão - Autor: Maria Clara Cavalcanti - Editora: Escrita Fina

Quando Blufis ficou em Silêncio - Autor: Lorena Nobel e Gustavo Kurlat - Editora: Companhia das Letras

Um Menino chamado Raddysson e Mais os Meninos de Portinari - Autor: Ziraldo - Editora: Editora Melhoramentos

