Chico Bento também vai virar adolescente em HQ

Depois de fazer a Turma da Mônica crescer, a Maurício de Souza Produções também vai lançar uma nova história em quadrinhos do Chico Bento, na qual ele será um adolescente. O lançamento oficial da revistinha será na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que acontece entre 29 de agosto e 8 de setembro.

A aposta da Turma da Mônica jovem acabou dando certo para Maurício de Souza e a publicação já tem 5 anos.

adblock ativo