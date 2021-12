Cem Anos de Solidão é um dos mais traduzidos; leia online

Cem Anos de Solidão (em espanhol, Cien Años de Soledad), do colombiano Gabriel García Márquez, Prémio Nobel da Literatura em 1982, é considerada uma das obras mais importantes da literatura latino-americana. O romance é um dos mais lidos e traduzidos de todo o mundo. No IV Congresso Internacional da Língua Espanhola, realizado em Cartagena, na Colômbia, em março de 2007, Cem Anos de Solidão foi considerada a segunda obra mais importante da literatura hispânica, ficando apenas atrás de Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. O portal A TARDE embedou o PDF do livro e você pode "folheá-lo" online. Aproveite a literatura de Gabo, o apelido carinhoso de García Márquez:

adblock ativo