Catálogo da Bienal Internacional da Caricatura é histórico

Arte capaz de fazer pensar e que, por isso mesmo, incomoda poderosos e obscurantistas, a caricatura (e sua irmã, a charge) ganhou um registro inédito no Brasil: o Catálogo da 1ª Bienal Internacional da Caricatura, já nas livrarias.

Organizado e escrito pelo pesquisador Luciano Magno (pseudônimo do historiador Lúcio Muruci), este livrão de arte documenta a 1ª Bienal Internacional da Caricatura, realizada no Rio de Janeiro (com alguns eventos em outros estados) entre 2013 e 2014 e que apresentou trabalhos de 180 cartunistas.

"O Catálogo da 1ª Bienal é, antes de tudo, um livro histórico também, pois traz biografias, em seus 50 capítulos e 800 imagens, de nomes luminares da nossa caricatura, do passado e da fase contemporânea dessa arte no Brasil", resume Luciano Magno.

Como em qualquer bienal - seja de arte visual, música ou arquitetura -, o evento se pulverizou em diversas mostras, palestras e homenagens, todas lembradas e documentadas no catálogo. Mas Luciano, um realizador ambicioso, não se limitou ao que a bienal exibiu: "Geralmente, os catálogos de salões de humor abrangem apenas os trabalhos dos artistas vencedores nas mostras competitivas. Por isso, esse Catálogo da 1ª Bienal está sendo apontado como algo inédito, no Brasil", afirma.

"Alguns cartunistas comentaram que nunca viram algo semelhante - no mundo - em termos de catálogos de mostras de humor gráfico", diz.

Cau Gomez e Wolinski

No livro, o leitor encontrará trabalhos e textos explicativos sobre grandes artistas do Brasil e do mundo de várias épocas, como Manoel de Araújo Porto-Alegre (pai da caricatura brasileira), K. Lixto, J. Carlos, Raul Pederneiras, Appe, Ziraldo, Jaguar, Lan, Cau Gomez (de A TARDE), Mort Walker (criador do Recruta Zero), Thomas Nast (pai da caricatura dos EUA) e o francês Gustave Doré, entre outros.

O premiado mineiro/baiano Cau Gomez, aliás, foi um dos grandes destaques da bienal, com uma exposição no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, além de ocupar diversas páginas do catálogo com seu trabalho.

"Cau domina a arte da caricatura em todas as suas vertentes: a caricatura propriamente dita, a charge e o cartum - com maestria. E traz junto a isso um sentido poético, humanista e crítico muito forte", afirma Luciano.

"Por isso, dedicamos a ele a melhor sala (e mais ampla) do Centro Cultural Justiça Federal para receber seu trabalho e sua primeira retrospectiva no Rio, e poder mostrar a magnitude e a beleza de seus quadros em grande dimensão, que lembram as maravilhosas obras de arte de grandes pintores. Cau Gomez é um dos 'príncipes' da caricatura brasileira", afirma.

Indispensável registrar também a homenagem do catálogo aos cartunistas mortos no ataque à redação da revista francesa Charlie Hebdo. Inclusive, Luciano conheceu uma das vítimas, o venerado Wolinski: "Foi em 1993, quando Wolinski aqui esteve. Chico Caruso me apresentou a ele, dizendo que eu era um jovem pesquisador. Ele foi muito receptivo, muito gentil comigo, inclusive presenteando-me com um de seus cartuns, que fez na hora", conta.

