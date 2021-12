Cartunista Ziraldo participa de tarde de autógrafos

O cartunista Ziraldo, conhecido pelas aventuras do Menino Maluquinho, estará presente no dia 7 de fevereiro, no Shopping Barra, para uma tarde de autógrafos, às 17h, na Praça Central Euvaldo Luz, no 1º Piso.

Autor da revista em quadrinhos Turma do Pererê e fundador do periódico O Pasquim, durante a Ditadura Militar, Ziraldo virá a Salvador para participar do projeto Maluquinho Futebol Clube do Shopping, ação que busca ensinar que o futebol pode ser divertido também fora de campo.

