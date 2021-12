Carpinejar e Miriam de Sales participam de debate na Flica

A Festa Literária de Cachoeira abriu o seu segundo dia de programação em Salvador, neste sábado, 19, com a mesa "Gentes como elas são", com os autores Sônia Rodrigues e Victor Mascarenhas.

Realizadas na Caixa Cultural, no centro da cidade, as mesas são uma prévia do evento que acontecerá em outubro na cidade do Recôncavo Baiano.

Logo em seguida, o mediador Jackson Costa acompanhou o bate-papo bem humorado entre os escritores Fabrício Carpinejar e Miriam de Sales, com o tema "O bem e o mal que saem da boca".

Ainda neste sábado, há mesas com os autores Laurentino Gomes, Daniel Thame e Ana Maria Gonçalves.

"Toda família sadia precisa ter dois elementos: a tia chata e o tio bêbado. Se tu não sabe quem é a tia chata ou o tio bêbado da sua família, pode ser você", afirmou Carpinejar.

As crianças têm neste sábado toda uma tarde de programação, a partir das 15h. A Fliquinha traz literatura, ciranda, cordel em bate-papos, oficinas de pipa e apresentações.

Programação deste sábado, 19

Flica

15h - Muitas andanças, um só rumo

Autores: Daniel Thame e Ana Maria Gonçalves

Mediador: Zulu Araújo

Local: Salão Nobre

18h - Os fatos e as impressões

Autor: Laurentino Gomes

Mediador: Fernando Vita

Local: Salão Nobre

20h - Show

Atração: Alexandre Leão

Local: Salão Nobre

Fliquinha

15h - Bate-papo com Enéas Guerra

15h40 - Bate-papo com Ciça Fitipaldi

16h30 - Oficina de Pipa com Adailton Nunes

17h - Apresentação do Grupo Corrupio

adblock ativo