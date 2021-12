Carpinejar: "acho que o amor nasce do primeiro silêncio"

Em 2015, o escritor Fabrício Carpinejar recebeu uma encomenda da editora Belas Letras: uma máquina de escrever Olivetti Lettera 82 verde-esmeralda. Nela, fez um poema por dia, a começar pela data do seu aniversário, 23 de outubro.

E como resultado, nasce seu novo livro: "Amor à Moda Antiga". Nesse trabalho, Carpinejar narra o amor em seus altos e baixos, em seus laços e nós, sem se prender necessariamente ao convencional amor romântico. Usa metáforas inteligentes para se referir ao amor que está nos detalhes, no cotidiano, e que, muitas vezes, não é percebido.

Como foi a experiência de voltar a trabalhar em uma máquina de escrever?

Eu trabalhei em uma máquina Olivetti Lettera 82, que é a mesma máquina que eu comecei a datilografar na minha adolescência. Então foi o retorno ao meu início. Eu me formei em jornalismo com máquina de escrever, porque não tinha computador. E tem um pouco de mística em ficar catando milho.

Como foi que surgiu a ideia de trabalhar em uma máquina de escrever?

Foi uma encomenda da Belas Letras, escrever um poema por dia. Eu escolhi a data do meu aniversário para começar, 23 de outubro. Um poema por dia para conseguir capturar os diferentes estados emocionais de um relacionamento. A ideia é que fosse um livro cardíaco, com esse vai e vem.

Você acha que a máquina de escrever tem uma forte relação com as cartas de amor?

Tem uma forte relação pelo artesanato. A máquina de escrever você tem que ir lá, alinhar, tem que trocar a fita, tem que engraxar as mãos, tem que limpar as mãos, e é uma tortura ao perfeccionismo. Mas vai sair uma letra desalinhada, e acho que isso aumenta a intensidade da escrita.

Por que a decisão do texto não passar por revisão?

Para o leitor se aproximar da estética do erro. Sentir que estou me emocionando, que é algo que o computador ou outra plataforma não permite perceber. Isso também é o espelho do amor, que não vive só de bons sentimentos. Quem só ama com bom sentimento vive uma idealização.

Por que o livro se chama Amor à Moda Antiga?

Porque eu acho que é um resgate da gentileza, da oferta do tempo para o outro. Muita gente tem vergonha de escrever carta e tem vergonha de errar. As cartas de amor não têm corretor ortográfico. O que é esse livro senão uma selfie da palavra? E eu acho tão triste se relacionar com alguém por tanto tempo e não conhecer a caligrafia. Você tem que conhecer a aflição de um recado, a esperança de um bilhete.

Pude perceber que você não se prende ao amor meloso nesse livro...

Eu tenho incompetência para a pieguice. Eu acredito nessa outra possibilidade emocional. Não querer ser melhor do que a gente realmente é. E acredito que é um livro que antecipa diferentes emoções. Por exemplo, o como a gente sofre na medida que a gente ama, imaginando tragédias, e a pessoa não entende quando a gente chega em casa todo apaixonado, não entende que a pessoa viveu uma morte imaginada. A gente só tem essa vontade de conquistar esse alguém quando a gente perde esse alguém um pouco por dia.

Os seus poemas expõem o amor no cotidiano. Você sempre o percebeu assim?

A gente não se dá conta das pequenas decisões que a gente vive enfrentando no dia a dia. A gente pensa que decide a relação apenas dizendo eu te amo, nós estamos juntos, na formalidade, na solenidade... Sabe quando a gente decide ser gentil?

Também esteve muito presente em seus textos o amor próprio. O quanto você acha que esse sentimento por si pode ajudar na relação com o outro?

Mas eu acho que tá havendo uma supervalorização do amor próprio. A gente pensa o amor próprio como se fosse o apartamento próprio, como se fosse o isolamento do outro. Então as pessoas ficam preocupadas em cumprir seus projetos pessoais, quando já estão dentro de um relacionamento. Quando existe relacionamento não existe mais projeto pessoal, existe projeto a dois. E a gente sempre pensa que tá perdendo tempo na medida que a gente tá fazendo o sonho do outro. Mas quem disse que o sonho do outro não pode ser o nosso sonho também? E eu combato esse medo com intensidade.

Em uma das páginas do livro está escrito: "quando alguém diz que 'te adora' está pedindo para que fique junto até começar a amar. Não tenho paciência com a falta de intensidade". Então você acredita que o amor já nasce no primeiro olhar?

Eu acho que o amor nasce do primeiro silêncio, do silêncio cúmplice. Nada quando o silêncio é recompensa por tudo aquilo que foi vivido.

Você escreveu em um dos poemas que as exs somem do mapa quando terminam os relacionamentos. Você acha que isso é uma forma de se defender da dor ou por que nunca amou de fato?

Acho que podem ser os dois. De tentar esconder o amor que sentiu ali, porque mesmo a pessoa partindo, ela continua dentro da sua casa. Ou então se tornou um estranho, mas se tornou um estranho porque a gente deixou a frieza crescer durante a convivência, culminando na separação. O que eu fico chateado é que as pessoas preferem a sabedoria da tristeza do que a idiotice da felicidade.

