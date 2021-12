Carnaval: livro traz lembranças inspiradoras de quem faz a festa

O movimento Sobregentes, que compartilha histórias reais na rede social Instagram, lançará o novo livro “Folia - Histórias de Carnaval”, na próxima quarta-feira, 17, às 19h, na Praça de Verão do Shopping da Bahia, no 2º piso. No local, está montada a exposição Bahia de Todos os Carnavais, que conta com elementos marcantes da festa de rua, incluindo uma réplica da famosa Fubica, primeiro trio elétrico a circular no carnaval, em 1950.

O editor do projeto, Dan Maior, foi o convidado do programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, na manhã desta sexta-feira, 12, e contou detalhes da nova obra, uma homenagem à folia baiana que não ocorre neste ano em função da pandemia da Covid-19.

“A deia foi fazer um grande TBT (expressão em inglês ‘Throwback Thursday’, em referência a um acontecimento passado) neste ano que a gente não vai ter a festa, compartilhando histórias das mais diversas pessoas, desde motorista de trio, policial militar, artistas, jornalistas, pessoas que trabalham no carnaval e foliões. As pessoas vão resgatando memórias de outros carnavais para compartilhar com a gente no livro”, contou.

Pessoas reais

O livro traz 32 histórias, desde momentos curiosos, engraçados e até emocionantes. Um dos relatos é a do motorista de trio elétrico Cacau, que comanda os caminhões pelas ruas dos circuitos da folia há pelo menos 30 anos. Ainda há contos de Marageth Menezes, Tuca Fernandes, jornalistas, empresários, entre outros.

De acordo com Dan, o processo de escolha das histórias para publicar foi mais fácil do que se pensava. “As histórias vinham até nós praticamente prontas, escritas ou por telefone. Nosso trabalho foi apenas de lapidar para ela estar na nossa linha editorial. Nossa curadoria passou pela etapa de conversar com cada entrevistado para colocar a melhor história no livro”, detalhou.

Lançamentos

O projeto já lançou os livros “Mulheres de Peito” (2018), “Felicidade” (2019), “Colo de Mãe” (2020), “ArteGente” (2020) e “Gentes” (2020). Segundo o editor Dan Maior, até o mês de abril deste ano, mais três obras estão previstas para serem lançadas.

“São histórias de superação, de relacionamentos que surgiram, mas sempre com um tom de inspirar, no sentido mais humilde da palavra, de que o outro posso enxergar o mundo a partir dos olhos de uma pessoa diferente”, finalizou.

Raphael Santana Carnaval: livro traz lembranças inspiradoras de quem faz a festa

adblock ativo