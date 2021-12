Carlos Pronzato lança livro nesta sexta

O cineasta e escritor argentino Carlos Pronzato lançará nesta sexta-feira, às 18 horas, o livro Poesias Sem Licença para Carlos Marighella. O evento acontece no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho, e contará com a exibição do filme Carlos Marighella: Quem Samba Fica, quem Não Samba Vai Embora, produzido pelo autor em 2011.

Mais conhecido como documentarista, Pronzato tem mais de 60 obras audiovisuais lançadas e também é autor de livros como Che, um Poema Guerrilheiro.

