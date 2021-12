Carlos Heitor Cony: 'O brasileiro típico é um Frankenstein'

Monumento vivo da literatura e do jornalismo brasileiros, Carlos Heitor Cony completou 90 anos no último dia 14. Para comemorar, a Editora Nova Fronteira está relançando seus livros em edições novas e revistas. O mais recente a chegar às livrarias foi justamente seu primeiro romance, O Ventre (1956). Considerado um marco do neorrealismo brasileiro, o livro foi preterido de uma premiação à época, por ser considerado "forte demais". Nesta entrevista exclusiva, Cony fala destas reedições e conta como retirou seu apoio inicial ao golpe de 1964, tendo sido preso por seis vezes na ditadura.

Aos 90 anos, o senhor não para, escrevendo colunas para a Folha, comentando na rádio CBN, relançando suas obras. Qual a receita para tanto vigor? O senhor não pretende se aposentar, correto?

Não tenho tanto vigor assim. Repito os versos de Orestes Barbosa: "Meu avô morreu na luta, o meu pai pobre coitado fatigou-se na labuta por isso nasci cansado".

Fui informado que o senhor acompanha de perto a reedição de suas obras. O senhor tem alguma exigência quanto a essas reedições, como textos auxiliares, fortuna crítica, aspectos gráficos?

Acompanho discretamente as reedições da minha obra. Às vezes mexo numa palavra ou acrescento outra. Mas não acompanho o trabalho das editoras ou das gráficas. Meu problema é fazer um texto que me agrade. O resto é com as editoras, os críticos e os leitores.

A editora acaba de relançar O Ventre, seu primeiro romance. Como o senhor mesmo o avalia hoje? Ainda mais à luz do ocorrido em 1956, quando ele foi impedido de ganhar um prêmio literário por ser considerado "forte demais"?

Não tenho uma perspectiva exata dos meus livros. O editor Enio Silveira, da editora Civilização Brasileira, sempre considerou O Ventre o meu melhor livro. Realmente num concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras e a Prefeitura do então Distrito Federal (Rio de Janeiro), foi considerado o melhor daquela safra, mas não me deram o prêmio porque fui considerado indecente para aquela época (1956).

É verdade que o senhor, inicialmente, apoiou a queda de João Goulart em 1964? O que fez o senhor notar que o apoio aos militares, logo retirado, foi um erro? Em que momento e por que "a ficha caiu" para o senhor?

Nunca apoiei a queda de Jango. Como editorialista do jornal Correio da Manhã, durante muito tempo fazia os editoriais do jornal que criticava violentamente o governo. Quando veio o golpe, em 1º de abril de 1964, presenciei, junto com o poeta Carlos Drummond de Andrade, uma cena de violência contra um operário que dera um grito de "Viva Jango". Um oficial da Marinha sem farda mas armado, deu um tiro para o alto e começou a chutar o operário que já estava no chão. No dia seguinte, escrevi uma crônica narrando o fato e me senti culpado de não ter feito nada. Indo para a redação, escrevi meu primeiro artigo criticando o golpe. Foi minha primeira crônica sobre política e a primeira que foi escrita contra o regime que se instaurava. Este foi o fato de ter sido o primeiro a condenar aquele golpe. Alguns historiadores e comentaristas daquela época, sempre realçaram que esta primeira crônica foi também a primeira, na imprensa brasileira a condenar o movimento militar. Basta consultar os livros de Alfredo Bosi, Nelson Werneck Sodré, Otto Maria Carpeaux, Paulo Francis e Ruy Castro.

O senhor foi detido seis vezes durante a ditadura. Por conta disso, com todo direito, o senhor recebe uma indenização mensal do governo. Alguns colegas seus a recusaram, como Millôr Fernandes, com aquela famosa frase "Quer dizer que aquilo não era ideologia, era investimento?" Como vê a recusa - e o questionamento do Millôr?

A Constituição de 1988 criou uma indenização para todos os que foram presos, torturados, se exilaram e ficaram sem emprego. No entanto a Constituição não estipulava um critério que reparasse a iniquidade que sofreram muitos jornalistas, intelectuais, artistas, e até mesmo alguns militares. Só mais tarde, no governo de Fernando Henrique Cardoso, é que o artigo constitucional foi regulado, estabelecendo os critérios para o valor das indenizações. O próprio FHC e Lula, foram cassados e exilados, também receberam um tipo de indenização de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo que complementou o texto constitucional. O caso de Millôr Fernandes revelou o ressentimento dele. Nunca foi preso, não perdeu nenhum emprego. Aqueles que foram indenizados, no momento em que tomaram a decisão de criticar o novo regime, sabiam que estavam arriscando a própria pele, uma vez que a expectativa na época era radical: seriam mortos ou torturados. O próprio Millôr, que editava um tablóide chamado Pif -Paf, reclamou que eu condenava a ditadura e no entanto escrevia diariamente contra o golpe de 64. Seria uma loucura prever, que em 1988, a nova Constituição indenizaria aqueles que sobreviveram aos anos de chumbo.

Neste momento sombrio em que vemos o Brasil, há setores da sociedade que pedem uma intervenção militar, com a certeza que estaríamos melhor em uma ditadura de viés direitista (não que uma de esquerda seja melhor, claro). O que pensa desse tipo de posicionamento?

É uma idiotice pensar em nova intervenção militar para consertar a crise que hoje atravessamos. Ao apelar para a intervenção militar, as vivandeiras de quartel ainda hoje acreditam que uma ditadura militar seria a melhor coisa que poderia acontecer no Brasil.

Um trabalho do senhor que me chama muito a atenção são aquelas adaptações, dirigidas ao jovens, de livros clássicos da literatura universal, a maioria lançada pela Ediouro nos anos 70 e 80. Por que não há mais incentivo à leitura de qualidade para os jovens?

Realmente, sempre houve adaptações de obras clássicas para aqueles que estão chegando à idade da razão, vale dizer que o público infantojuvenil pode tomar conhecimento das obras-primas da literatura universal. No passado remoto, houve até edições de A Divina Comédia "adusum delphini", que eliminava trechos do poema de Dante. No meu caso pessoal, tomei conhecimento de Dom Quixote de la Mancha, A Divina Comédia, As Viagens de Gulliver, Os Lusíadas (soberba adaptação de Rubem Braga) e da própria Bíblia feita por diversos autores e em várias línguas e épocas. No Brasil, destacaram-se as adaptações de Monteiro Lobato.

O senhor tem acompanhado a literatura brasileira contemporânea? Algum autor (ou obra) o chamou a atenção? O que pensa da produção literária contemporânea no Brasil?

Estou em fase de releituras. Infelizmente, sobra-me pouco tempo para acompanhar a literatura contemporânea. Nunca li nem pretendo ler García Márquez. Quanto à nova literatura brasileira, leio e admiro os livros de Dalton Trevisan, Ruy Castro, Heloisa Seixas e alguns outros.

O brasileiro é malandro mesmo ou só usa essa ideia pré-concebida para justificar (e manter) a bandalheira generalizada em que se vive neste país? Neste momento tão complicado, como o senhor avalia o caráter do brasileiro?

Não faço bom juízo do caráter do brasileiro, nem mesmo do meu. O brasileiro típico é um Frankenstein composto de pedaços contraditórios. Se alguém está no estrangeiro e num grupo de homens há alguém coçando o saco, pode ter a certeza de que é um brasileiro.

A que o senhor atribui a pobreza de argumentos no debate político atual?

O lugar-comum garante que o pior de uma ditadura é a sua herança. Isso explica a corrupção de uns e a prepotência de outros.

adblock ativo