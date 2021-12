Carlos Barbosa e Mayrant Gallo lançam livros nesta quarta

Com livros no formato de envelopes, a coleção Cartas Bahianas lança nesta quarta-feira, 29, às 19 horas, na Confraria do França, dois novos títulos: O Enigma dos Livros, de Mayrant Gallo, e Obscenas, assinado por Carlos Barbosa.

As obras, curtas, são de leitura rápida, mas não superficial: tanto os contos de Gallo quanto os minicontos de Barbosa abordam de forma velada problemas atuais.

"Literatura é vida. E a vida no Brasil, ultimamente, pode ser descrita como uma cascata de obscenidades", explica Barbosa. Em Obscenas, cada miniconto tem temas relacionados ao cotidiano. "Da angústia e da indignação resultantes, elaboradas no ofício da escrita, resultam as narrativas", diz.

Já Mayrant Gallo, com O Enigma dos Livros, apresenta sete contos de literatura fantástica, que dialogam com o repertório dos leitores na produção do sentido. Nos textos, "algo é dito de maneira velada", esclarece Gallo.

É o que acontece, por exemplo, no conto Um Passeio Matinal, cuja metáfora consiste em gatos que tomam conta da administração de um prédio, expulsando os moradores. "É uma referência a todo o tipo de perseguição", diz o autor.

Desde 2009, a coleção Cartas Bahianas segue com a ideia de promover a literatura contemporânea no estado. Com o lançamento de Obscenas e O Enigma dos Livros, a coleção chega a 44 obras publicadas.

adblock ativo