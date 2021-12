Cajazeiras recebe Festival Literário Nacional em novembro

O Colégio Estadual Edvaldo Brandão, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, recebeu neste sábado, 14, uma amostra de como será o inédito Festival Literário Nacional (Flin), que acontece entre 12 e 15 de novembro. A abertura do Pré-Flin foi uma prévia do evento cultural, que tem o intuito de fortalecer e aproximar o público de assuntos relacionados com a juventude.

Com mais de 600 mil habitantes, o maior bairro populacional da América Latina foi escolhido para sediar o Flin por reunir uma diversidade de público. De acordo com informações da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), o Pré-Flin irá realizar ações como cursos e aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todos os finais de semana, até a estreia do festival. Cerca de 21 escolas da rede estadual de ensino presentes em Cajazeiras irão participar.

Entre os dias 12 e 15 de novembro, as ações se intensificam no Ginásio Poliesportivo, reunindo, além de todos os participantes do Pré-Flin, grandes nomes do cenário artístico nacional.

adblock ativo