Cajazeiras recebe Festival Literário Nacional em novembro

Cajazeiras receberá o Festival Literário Nacional (Flin) que acontecerá de 12 à 15 de novembro, no Ginásio Poliesportivo do bairro soteropolitano. O evento terá como tema ‘Diversas Leituras & Novos Caminhos’ e tem a intenção de fortalecer e aproximar o público de assuntos que dialogam diretamente com a juventude através de uma programação especial.

A ação contará também com serviços destinados ao público jovem e uma ampla infraestrutura, organizada a partir diferentes setores: Arena Leia e Passe Adiante - dividida nos espaços Infantil e Jovem. Nele, ocorrerão apresentações de slams, saraus, repentes, cordéis e lançamentos de livro. A Passarela do Livro reunirá stands de venda de livros de diversas editoras do país e Tenda Cultural.

O Flin é promovido pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura (Secult) e coordenado pela Fundação Pedro Calmon (FPC/Secult).

