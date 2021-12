Caixa Cultural sedia palestra sobre poesia de Paulo Leminski

A exposição Múltiplo Leminski, em cartaz na Caixa Cultural Salvador, promove terça-feira, 18, a palestra Conquistar um Império Extinto: Vida e Poesia de Paulo Leminski.



Com participação do músico, escritor e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Marcelo Sandmann, o evento vai abordar a poesia de Paulo Leminski e aspectos da obra e vida do poeta curitibano.

A atividade acontece no auditório do espaço cultural, com entrada franca, às 16h.



Os interessados devem retirar o ingresso com antecedência na bilheteria. Informações pelo telefone 3421-4200.

