Caio Castro lança livro e fãs já fazem fila para ter senha

O livro "É por aqui que vai para lá" (Editora Globo Estilo), escrito pelo ator Caio Castro, será lançado nesta terça-feira, 27, na Livraria Saraiva do Shopping da Bahia, em Salvador.

Quem se interessar, poderá participar de uma sessão de autógrafos com o artista. O evento acontece no espaço Glauber Rocha, na própria livraria, a partir das 17h30.

Segundo a organização, somente quem apresentar o livro e a senha poderá ter acesso. As entradas podem ser adquiridas nos guichês de venda da Saraiva. No total, serão 700 senhas.

Já nesta manhã, várias pessoas se aglomeram no local para garantir a entrada no espaço de autógrafos. De acordo com funcionários, as senhas já começaram a ser distribuídos.

Veja regras para ter acesso ao espaço, segundo a Livraria Saraiva:

• Poderão participar da tarde de fotos, fãs que possuírem livro É por aqui que vai pra lá;

• Não há limite de livros por pessoa;

• A participação na tarde de fotos está limitada a 700 senhas;

• A distribuição de senhas será feita no dia do evento, a partir das 9h;

• A senha é pessoal e intransferível;

• Uma vez chamada a senha imediatamente posterior ao seu número, em razão da ordem numérica de atendimento, o portador deverá retornar ao final da fila para esperar o atendimento;

• A apresentação da senha é obrigatória. No caso de extravio da senha, esta não será substituída e o portador perderá o direito de participar da sessão de autógrafos;

• Fotos não serão permitidas. Teremos um fotógrafo profissional que disponibilizará todas as fotos no portal SaraivaConteúdo (www.saraivaconteudo.com.br), Flickr da Editora Globo e Facebook Oficial do autor, em até três dias úteis após o evento.

