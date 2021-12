'Cãibra de Nó': escritora baiana lança e-book e audiobook de poesias

A poeta, ficcionista, declamadora e letrista baiana Nívia Maria Vasconcellos vai lançar, no dia 26 de março, às 19h, por meio de transmissão em seu canal YouTube, o e-book e audiobook de poesias Cãibra de Nó.

O livro, ilustrado por Ana Noronha, revisado por Esmeralda Barbosa Cravançola e com edição de Bruna Teixeira, faz parte do projeto Cãibra de Nó, selecionado pelo Prêmio Jorge Portugal, produzido apenas por mulheres – 11 no total.

O lançamento terá a participação especial das cantoras Danny Nascimento, responsável pela trilha do audiobook, e Dayane Sampaio, que assina a produção executiva do projeto. Quem participar do lançamento terá acesso gratuito ao e-book e audiobook.

Com 57 poemas, escritos entre 2014 e 2020, a publicação também ganhará uma versão impressa em breve, pela editora Sapatilha de Arame.

Em Cãibra de Nó, o ponto central é ter o corpo humano como a linha que atravessa todo o livro – “vísceras”, “músculo”, “garganta” são algumas das terminologias que permeiam os poemas.

“Cãibra de nó nada mais é do que uma dor física, como toda dor que o corpo sente, ela é ambivalente, como o próprio livro. Ambivalente, porque essa mesma dor que faz sofrer é um sinal de que algo deve ser feito para haver mudança”, explica a autora.

Para a jornalista e escritora soteropolitana Kátia Borges, que assina o texto de apresentação do livro, em Cãibra de Nó a poeta “oferece ao leitor a chance de experenciar outros percursos líricos de reconhecimento de si. Trata-se, sobretudo, da perplexidade diante daquilo que em nós é carne e dos limites, tantas vezes marcados pela violência, dos nossos corpos em interação com o mundo”.

Kátia classifica Nívia Maria Vasconcellos como uma das principais vozes literárias da Bahia.

