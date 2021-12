Bráulio Bessa participa da Festa Literária de Santo Estevão

O escritor e poeta cearense Bráulio Bessa é uma das atrações mais aguardadas da Festa Literária de Santo Estevão (Flise), que começa nesta quarta-feira, 4, e segue até sexta, 6. O evento vai reunir diferentes nomes da literatura, em uma programação extensa. Nesta quinta-feira, 5, às 20h30, Bessa fará uma palestra-espetáculo para o público. O artista já alcançou mais de 100 mil visualizações com seus vídeos na internet.

“O Bráulio tira a poesia de um campo restrito de leitores desta modalidade de arte e faz com que as mais diferentes camadas sociais tenham acesso ao texto que ele produz”, sinaliza Edson Oliveira, poeta de Santo Estevão, que lançará seu primeiro livro no evento.

Na programação do evento reúne ainda as escritoras Kátia Borges, Rita Queiroz, Palmira Heine e Érica Azevedo. “Essas feiras literárias criam um espaço de diálogo e networking para quem se dedica à escrita. As trocas são enriquecedoras”, afirmou Rita Queiroz, que terá intensa atuação na Flise, participando de saraus poéticos femininos e apresentações para o público infanto-juvenil com seu coletivo.

