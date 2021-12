Brasileiro lança livro gratuito sobre Vale do Silício

O brasileiro Reinaldo Normand lançou o livro Vale do Silício, no qual revela como funciona a famosa região onde estão os maiores gênios do mundo - e onde foram criadas empresas como Google, Youtube, Whatsapp e Instagram. Ele, que fundou cinco empresas no Brasil, EUA e China, dentre elas o site sobre games Outer Space, viveuum tempo no Vale, localizado no Norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

"Deparei-me com algo fascinante e inesperado. É a cultura a grande mola propulsora da inovação no Vale do Silício. Ela é a grande responsável por criar o ecossistema de inovação que gera tantas empresas e produtos que mudaram o mundo", diz Normand na introdução do livro, dividido em duas partes.

A primeira parte, Normand fala sobre a cultura do local. "Esse é um lugar onde se respeitam empreendedores e startups mais do que outros participantes do ecossistema, como consultores, executivos, pesquisadores e grandes empresas. Há um senso de otimismo no ar, como se tudo fosse possível, e as startups simbolizam a materialização do intangível", diz.

Na segunda parte do livro, Normand ilustra como utilizar essa cultura. "Não tenho a pretensão de oferecer soluções mágicas, mas de mostrar com exemplos reais como pensar diferente", diz Normand.

O livro está disponível para download clicando aqui

