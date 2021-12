Borega lança livro de charges nesta segunda-feira

O cartunista Borega lança nesta segunda-feira, 22, pela Editora Quadro a Quadro, às 19h, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping, a coletânea de charges Eleições 2014: A Aventura Está no Ar (36 p., R$ 20). As ilustrações integram a série, em formato de quadrinhos, que publicou no site Bahia Notícias, entre fevereiro e abril deste ano. Os 27 episódios trazem os bastidores da pré-campanha eleitoral na Bahia, retratando os bastidores da definição das chapas majoritárias que concorrem às eleições de outubro. R$ 20.

