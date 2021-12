Biografias terão mais rigor na apuração

Depois de três anos de processo judicial, a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada na última quarta-feira, 10, a favor das biografias não autorizadas, pode criar novas perspectivas para este gênero literário no Brasil.

"Vamos ter uma oferta maior de livros nessa área com certeza. Autores que tinham projetos engavetados vão voltar ao mercado, fazendo contato com editoras.

Precisamos conhecer a vida dos nossos personagens da política, da música, dos esportes, do meio empresarial. A decisão do STF é um exemplo de democracia", diz Paulo Tadeu, da Editora Matrix.

Apesar do risco de ter que pagar indenizações, ver obras censuradas e até tiradas do mercado, ele continuou lançando biografias nos últimos anos. "Sempre me pautei pela qualidade editorial. Quando a seriedade é levada em primeiro lugar, o público só tem a ganhar. As editoras estão bem preparadas para que não sejam usadas informações mal apuradas e termos que possam levar a processos por infâmia".

O escritor e jornalista Gonçalo Junior, que escreveu biografias sobre Assis Valente e Alceu Penna, entre outros, também defende a conquista dos biógrafos brasileiros, que não têm tradição sensacionalista.

"A coisa que mais me intrigava era que os defensores dessa lei de censura nunca conseguiram apresentar nenhum exemplo de biografia sensacionalista que denegrisse alguém no Brasil. Essa decisão do STF não tirou a responsabilidade dos autores, os livros podem ser recolhidos e pagar indenizações. A de Roberto Carlos (Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo) é quase um fanzine, uma pesquisa super bem feita", diz o baiano radicado em São Paulo.

Acordos

Na opinião de Gonçalo Junior, o que pautou o tema foi uma forma ilícita de se reivindicar dinheiro. "As pessoas se apoiavam numa lei de censura alegando honra, mas bastava uma acordo com a família para o livro voltar a circular. Agora vai acabar a mamata das famílias de ganharem dinheiro em cima dos parentes biografados", defende Gonçalo, que vai lançar em julho a biografia do escritor Rubem Alves, pela Planeta.

Com Quem Samba Tem Alegria (2014), biografia de Assis Valente que ficou três anos retida na Civilização Brasileira, o escritor viu de perto a cautela do mercado.

"Me propuseram cortar 60 páginas que falavam de drogas no meio musical e eu não aceitei. Quando veio a polêmica e o debate público, a editora resolveu publicar na íntegra. Mas não se pode vilanizar as editoras, porque um livro é um negócio caro, os investimentos são altos e as pessoas pediam indenizações milionárias".

Tomás Pereira, editor da Sextante, acredita que o processo de publicação das biografias vai modificar o jogo, porque o autor não fica tão dependente do biografado ou da família.

"Mas ele não deixa de ser responsável e tem que ser extremamente cuidadoso com o que é feito. Toda abertura favorece a pluralidade. O Brasil tem tantas figuras fascinantes, personagens regionais que não são conhecidos".

Apesar de reconhecer o avanço, Sérgio Machado, presidente e publisher da Record, acredita que a decisão do STF ainda não contempla a totalidade dos problemas que uma editora pode ter com uma biografia. "A minha preocupação é com a definição do que é ofensivo mesmo sendo verdadeiro, provado. Na prática, isso vai ser decidido caso a caso".

Entre os processos sofridos pela Record, ele cita o caso do livro Meu Nome Não é Johnny (2007), de Guilherme Fiuza, no qual a editora optou por mudar o nome de um personagem secundário, um traficante cadeirante, que chegou a ser condenado e cumprir pena.

"Mesmo com nosso cuidado, ele se identificou e considerou ofensivo. Em momento algum disse 'isso é uma mentira'. Perdemos em primeira instância, mas conseguimos em recurso ganhar".

Para Machado, vai continuar a haver a autocensura. "As editoras se manterão atentas para não ficarem sujeitas a esse tipo de extorsão. Não foi um liberou geral", afirma o publisher, que já tinha decidido publicar a história do ex-deputado Roberto Jefferson, antes mesmo do veredicto.

Já o músico Pedro Camargo Mariano, filho da cantora Elis Regina, esperava que houvesse mais discussão. "Os argumentos dos ministros, para mim, são muito vazios. Não levaram em consideração pessoas próximas que vão se sentir agredidas se as coisas forem escritas de forma sensacionalista", diz.

Embora a primeira biografia da cantora (Furacão Elis, de Regina Echeverria, 1985) tenha sido publicada sem a aprovação da família, os herdeiros nunca pediram a retirada da obra de circulação, postura rara no meio. A segunda biografia da artista (Elis Regina - Nada Será Como Antes, de Julio Maria), lançada este ano pela Master Books, foi autorizada pela família, que não censurou nenhum aspecto do livro.

"Houve respeito e profissionalismo do biógrafo, que pesquisou e cruzou informações por quatro anos. Sou filho de uma pessoa pública, que faleceu de circunstâncias drásticas, passíveis de sensacionalismo, que foi muito explorado à época e que é explorado de muito mau gosto na primeira e muito bem abordado na segunda", distingue.

