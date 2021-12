Biografia mostra os méritos - e vícios - de Will Eisner

Acaba de chegar às livrarias o livro Will Eisner - Um Sonhador nos Quadrinhos, de Michael Schumacher, a biografia de um dos maiores artistas dos quadrinhos de todos os tempos, o inventor da chamada arte sequencial e do termo graphic novel (romance gráfico).

Schumacher não aliviou para o criador do Spirit: mostra todos os seus méritos, mas também os vícios. Sempre abriu as portas para os jovens cartunistas, revelando nomes como Jack Kirby, Lou Fine, Bob Kane e Joe Kubert (que admitiu primeiro como faxineiro). Mas sentia inveja do sucesso de Bob Kane, o criador do Batman. E ficou com dor de cotovelo quando Art Spiegelman ganhou um Pulitzer pelo álbum Maus. Achava que merecia mais.

E teve a grande burrada da sua vida: quando era um jovem editor, em 1938, recusou publicar dois jovens (Jerry Siegel e Joe Shuster) que o procuraram com um dos mais rentáveis personagens de todos os tempos, o Superman. Depois, ainda deu um falso testemunho na Corte contra os autores do personagem.

"Ele era um pouco competitivo", explica Schumacher, que falou à reportagem por telefone do Wisconsin, onde vive. "Mas era um homem bom. Os judeus têm uma palavra para isso, mensch, que usavam para defini-lo. Significa íntegro.

Will Eisner nasceu em 1917, cresceu numa vizinhança pobre no Bronx e foi jornaleiro na infância. Em 1942, passou a desenhar material gráfico para o Exército e, em seguida, material educativo, o que lhe valeu a independência econômica. Ele morreu em 2005, aos 87 anos.

O livro sobre Eisner foi lançado nos Estados Unidos há dois anos. O novo projeto de Schumacher, que acaba de chegar às livrarias americanas, é "Al Capp: A Life in the Contrary", biografia de outro quadrinista famoso, Al Capp (1909-1979), criador do Ferdinando - e de quem John Steinbeck disse, em 1952, "que talvez possa ser o melhor escritor do mundo hoje".

