Biografia decifra David Bowie

Destrinchar a vida de um artista complexo como David Bowie não é tarefa fácil para um biógrafo, principalmente se ele se propõe a uma narrativa mais analítica de suas constantes mudanças de personalidade. Há vários Bowies dentro do artista que a mídia chama de O Camaleão. E, por trás de todos eles, ainda há David Jones, o inglês nascido numa família com histórico de esquizofrenia que encontrou no rock o terreno para a autoexpressão.

Este foi o desafio que o escritor britânico Peter Doggett, autor de obras respeitadas como A Batalha Pela Alma dos Beatles, se impôs em O Homem Que Vendeu o Mundo - David Bowie e os Anos 70 (2011), que ganha agora edição brasileira pela Nossa Cultura.

Inevitavelmente, Doggett vai às raias da psicologia para tentar decifrar Bowie. Cita William James (um dos pioneiros desta ciência) para falar do processo de desconstrução de identidade e explica, em uma palavra-chave, a técnica artística e o meio usado por Bowie para transcender o seu legado psicológico: fragmentação.

Esta arte de colagens aleatórias de recortes foi adotada pelo cantor em suas letras e em seu próprio "ser".

"Ele sempre pensara que o sucesso propiciaria estabilidade, que só poderia ser ele mesmo diante do público, e, para alcançar tal objetivo, estava disposto a construir e desconstruir a própria identidade, com a frequência e o radicalismo que fossem necessários", escreveu Doggett.

Posto isto, pode-se dizer que o livro segue também uma estrutura fragmentada, já que Doggett relata a trajetória de Bowie a partir de suas canções - necessariamente, aquelas que ele gravaria no período de 1969 a 1980, considerado o período áureo do artista.

A narrativa é enxertada com ensaios que ajudam a esclarecer os traços personalísticos e as mudanças pelas quais passou David Bowie, centrando o foco em assuntos como ocultismo, bissexualidade (nada de muito definitivo sobre a questão, a não ser a citação de uma entrevista de Bowie à TV nos anos 90, na qual ele teria assumido que, sim, estava aberto a todo tipo de experimentação nos anos 70), fascismo, modismo, existencialismo e outros "ismos".

Obra em processo

O projeto do livro foi encomendado antes a Ian McDonald, autor de um trabalho complexo sobre a obra dos Beatles, pelo editor de Peter Doggett. Mas Ian morreu antes de começar a escrever.

A ideia era perscrutar a obra e a vida do artista sob uma perspectiva mais musical, no sentido de procurar desvendar a técnica artística utilizada em cada composição, averiguando, ao mesmo tempo, o contexto em que foram criadas. O que equivale a dizer que o autor precisa ter conhecimento musical, além de aguçado senso analítico.

Antes de decidir-se a encarar a tarefa, Doggett passou um dia inteiro ouvindo os álbuns de Bowie de 1969 a 1980, de Space Odity a Scarey Monsters. "Fiquei tão impressionado com o quão bem a música resistiu ao teste do tempo que comecei a ficar muito animado com o projeto", disse ele em entrevista, por e-mail, a A TARDE.

O primeiro desafio de Doggett foi tentar desvendar o que se passava na cabeça de Bowie quando ele compunha. "Eu tive de mergulhar nos livros que ele estava lendo, na música que ele estava tocando e ver os mesmos filmes que ele via", diz o autor.

Outro desafio era examinar as próprias canções. Então, Doggett sentou-se com o violão e o piano e trabalhou ele mesmo as sequências de acordes e melodias de cada canção. Ouvia-as até perceber todas as nuances do processo de gravação e sentir que podia entender os métodos de trabalho de Bowie. "Por exemplo, eu podia ouvir como ele tinha induzido ele mesmo a escrever as canções ao piano, experimentando formas de acorde por um método de tentativa e erro até surgir algo tão magnífico quanto Life On Mars ou Changes".

Música emblemática

Changes foi escolhida por Doggett ao ser solicitado pela reportagem à difícil tarefa de eleger a música mais representativa das qualidades artísticas e de compositor de Bowie. "É inteligente, filosófica, autoquestionadora, autoterapêutica - um manifesto para tudo o que ele estava prestes a fazer ao longo dos próximos dez anos. É uma gravação maravilhosa, em termos sonoros, também. E, claro, o título [Mudanças, em inglês] resume toda a sua carreira em uma palavra".

Só nos resta especular se ainda existem vestígios de David Robert Jones diante de tantos Bowies. Mas, de acordo com a resposta de Doggett, ele vive e passa bem.

"Acho que David Bowie começou a se tornar David Jones novamente no final dos anos 1970, quando cortou as drogas e a bebida, e estava cuidando de seu filho sozinho", diz. "Não sei se é verdade, mas ouvi dizer que em Nova York, quando ele leva a filha para a escola ou encontra com seus professores, ele sempre insiste em ser chamado de Sr. Jones em vez de Sr. Bowie".

