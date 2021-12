Biografia de Will Eisner traça perfil fiel de artista genial

Visionários são aqueles capazes de antecipar o que a maioria só será capaz de perceber no futuro. Se alguém assim, além desta capacidade, ainda dispor de talento artístico, então não há dúvidas: trata-se de um autêntico gênio. Will Eisner (1917- 2005) era um desses gênios.

Criador do herói Spirit, pioneiro da indústria dos quadrinhos, inventor do gênero (e do termo) graphic novel (romance gráfico), desenhista insuperável, escritor de rara sensibilidade - entre muitos outros títulos -, o quadrinista tem vida e obra narrados na biografia Will Eisner: Um sonhador nos quadrinhos, de Michael Schumacher.

Schumacher é conhecido autor de biografias de peso para Eric Clapton, o poeta beatnik Allen Ginsberg e o cineasta Francis Ford Coppola, entre outros.

Apesar de não tê-lo conhecido em vida, Schumacher teve acesso total ao arquivo pessoal do artista, além de ter feito ampla pesquisa e dezenas de horas de entrevistas com Ann Eisner (viúva), parentes, amigos, colaboradores, sócios e admiradores.

O resultado é um retrato por inteiro do bom e velho Will, começando pela sua infância dificílima como menino judeu em uma vizinhança paupérrima e pouco amigável à sua religião.

Vida que só ficou mais e mais difícil quando veio a grande depressão. A miséria que ele testemunhou (e viveu) o marcou para sempre e se refletiu em toda a sua obra.

Começo difícil

Nascido William Erwin Eisner, seu pai era o imigrante austríaco Shmuel (Samuel) Eisner, que, apesar de pobre, era artista autodidata: pintava cenários de teatro iídiche e decorava o teto de igrejas católicas.

A mãe, a romena Fannie Ingber, era o oposto de Sam: uma trabalhadora de fábrica cuja única preocupação era garantir seu sustento e o de sua família.

O jovem Billy, que teve de começar a trabalhar aos 13 anos para ajudar no sustento da casa, acabou equilibrando em si tanto o pendor artístico do pai, quanto o pragmatismo da mãe.

E foi vendendo jornais que o garoto descobriu a paixão de sua vida: as histórias em quadrinhos, nas tiras dos jornais: Thimble Theater (de E. C. Segar, na qual surgiu Popeye), Terry & Os Piratas, Krazy Kat, etc.

Para desespero da mãe - e orgulho do pai - logo estava desenhando compulsivamente e frequentando as aulas de arte gratuitas oferecidas pelo Metropolitan Museum of Art.

Não demorou e o jovem Will começou a trabalhar nos estúdios que proviam conteúdo para os jornais. A descrição que Schumacher faz da fauna que trabalhava nesses ambientes é especialmente vívida, já que foi nesses primórdios que também começaram Jack Kirby (da Marvel), Al Jaffee (Mad), Bob Kane (Batman) e muitos outros.

Em 1940, depois que viu o estrondoso sucesso de uma HQ que ele mesmo recusara em seu estúdio - Superman, lançado dois anos antes -, desfez a sociedade com Jerry Iger e partiu para criar seu primeiro grande sucesso: The Spirit.

Só que ele queria fazer diferente: Eisner queria tirar o foco do personagem e direcioná-lo para as histórias em si. "Você lê as histórias de Sherlock Holmes pelas histórias. As histórias perduram, e não a ideia do superdetetive", acreditava, em declaração citada por Schumacher.

O cenário era outro componente essencial em suas HQs. Na verdade, estudiosos de sua obra dizem que ele fazia HQs sobre cidades - e não sobre pessoas. O que é perfeitamente plausível, especialmente ao se notar os títulos de algumas de suas melhores HQs: O Edifício, Avenida Dropsie e, claro, Nova York - A Grande Cidade.

Falhas humanas

Com jeito de biografia autorizada (sem demérito), o foco do autor é a trajetória, a evolução e as escolhas de Eisner.

Ainda assim, não deixa de trazer as falhas do homem - que, aliás, sempre foi considerado exemplo de bom caráter em um meio infestado de escroques. São notáveis as revelações de que, ao ser ouvido como testemunha no processo relativo à propriedade do Superman, ele não foi totalmente honesto, além da inveja que sentia de Art Spiegelman por este ter sido premiado com o Pulitzer pela obra-prima Maus - e ele não, por Um Contrato com Deus.

A biografia se confunde com a própria história do desenvolvimento da indústria. Ele passou por todas as fases, trabalhou e muitas vezes deu a primeira oportunidade para alguns dos maiores profissionais do meio.

Jules Feiffer, cartunista (outro premiado com o Pulitzer), teve sua primeira oportunidade de trabalho no estúdio de Eisner. Não à toa o nome Eisner é para as HQs americanas o que o Oscar é para o cinema, nomeando sua mais importante e cobiçada premiação.

