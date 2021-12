Biografia de Milton Santos vai ser lançada na segunda-feira

O livro Milton Santos, uma biografia, do jornalista Fernando Conceição, será lançado na segunda-feira, 28. A obra tem tiragem de cinco mil exemplares, que serão nacionalmente distribuídos de graça pela Petrobras, patrocinadora desta primeira versão do texto.

O lançamento ocorre em Salvador, em mesa-redonda intitulada Intelectual, Negro e Geógrafo Mundial, às 15h do dia 28, no Espaço Cultural Raul Seixas do Sindicato dos Bancários, localizado nas Mercês.

A mesa será coordenada por Danila de Jesus, presidente do Afirme-se - Centro de Práticas e de Estudos de Diversidades Culturais.

O Afirme-se é a entidade proponente junto à Petrobras, cujo representante também participa, ao lado de representantes de outras instituições parceiras da atividade, familiares e outras autoridades.

A programação será aberta com a exibição de um videodocumentário de 27 minutos, em DVD encartado no livro, que foi editado pela jornalista Sueide Kinté.

O vídeo foi feito a partir de material produzido durante o processo da pesquisa iniciada em 2007 pelo Grupo de Pesquisa Permanecer Milton Santos da Universidade Federal da Bahia.

